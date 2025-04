Jaime Mateu (PP): «Marlaska es la voz de su amo: los herederos políticos de ETA»

ETA mató a tiros a su padre, José Francisco Mateu, en 1978. Años después, en 1986, una bomba-trampa oculta en la hierba de la casa cuartel de la Guardia Civil en Aretxabaleta (Guipúzcoa) acabó con la vida de su hermano, el teniente Ignacio Mateu, y del guardia primero Adrián González Revilla. Él, Jaime Mateu (Madrid, 1957), está convencido de que detrás del asesinato de Nacho, así lo llamaba, está el etarra Antonio López Ruiz, alias Kubati . El ahora diputado del PP ha leído esta semana en prensa cómo Kubati, precisamente, ejercía un papel fundamental en los contactos entre el Gobierno y las redes de apoyo a los presos .

Su hermano se unió a la Guardia Civil y renunció al Ejército tras el asesinato de su padre. ¿Para usted fue clave para su entrada en política?

Al contrario, porque yo no quería dar ningún tipo suplementario de disgusto a mi madre y me retuve muchos años para no entrar en política por eso. Porque ella sí me decía: «Jaime, no se te ocurra, por favor».

Más bien se tuvo que contener.

Yo me contuve para no entrar en política para no dar el disgusto a mi madre. Entonces ya, cuando transcurrió un tiempo prudencial, ya en 2003, gracias al liderazgo de mi querido y admirado Juan Vicente Herrera, que era entonces presidente de Castilla y León, accedí.

Es doble víctima de ETA y ahora es testigo directo en el Congreso de cómo EH Bildu, que integra a Sortu, se incorpora a «la dirección del Estado».

Es una situación totalmente inmoral y una bajeza y una ruindad absoluta. Lo primero que tengo que hacer, aunque les entre por un oído y les salga por otro, es exigir la dimisión tanto de [Fernando] Grande-Marlaska como del señor [Ángel Luis] Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias. No tienen ningún tipo de pudor ni de reparo en ser la voz de su amo y sostenedor en el Gobierno: los bildutarras y herederos políticos de ETA. Con lo cual, la indignidad de esta gente es máxima.

El informe que ha trascendido sitúa a Kubati, a quien usted señala como responsable del asesinato de su hermano, como una pieza clave en la interlocución con el Gobierno.

Ya es repugnante que el que organiza los 'ongi etorri' sea el receptor de estas conversaciones de sofá, cariñosas y amables, entre [Joseba] Azkarraga, [Julen] Arzuaga y el secretario de Instituciones Penitenciarias. Si a eso añadimos que Kubati y Latasa Getaria fueron, a nuestro juicio, aunque luego como bien saben fueron absueltos por la Audiencia Nacional, los asesinos de mi hermano Nacho, pues evidentemente el cabreo, ya no decepción, es monumental.

El PP pide la dimisión del ministro del Interior, una comisión de investigación... ¿prosperarán?

Qué va. Aunque hay un dicho que dice que todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía, nosotros ni somos melancólicos ni vamos a perder ni un ápice de intensidad en este tema. Pero ¿cómo van a apoyar esto el PSOE y sus socios comunistas, los podemitas, y poner en peligro ese pacto contra natura que tienen con los que les están sustentando en Moncloa? Por lo menos, que el pueblo español sepa cuál es la actitud del PP.

A mediados del 2018 Pedro Sánchez ya dijo que debía cambiar la política penitenciaria porque ETA había sido derrotada. ¿Cree que actuaría distinto si no dependiese de Bildu?

En el PP en su momento también hubo aproximaciones y contactos. Yo nunca estuve de acuerdo. Pero eran con otro afán. Esta gente el afán que tiene es atacar y socavar la democracia; convertir a España en una verdadera dictadura socialcomunista. Yo ya se lo dije al PNV, se lo dije al señor [Mikel] Legarda en una intervención que tuve en el pleno del Congreso: «Ojo, apriétense los machos, porque les ha salido un competidor muy complicado, que son los bildutarras, que son más sumisos porque no están pidiendo continuamente, como el PNV, temas económicos. No, no. Estos con que sus presos sean atendidos y excarcelados tienen suficiente». Gracias a Dios, en España tenemos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a gran parte de la carrera judicial y de la carrera fiscal.

¿Pero cree que el PSOE procedería diferente con una mayoría distinta?

No. Sería igual. Quizá más atenuado, no tan veloz, no tan rápido, pero es que ojo: si no está Bildu, está el PNV, que el PNV es el lobito con piel de cordero en este tema. Que no se ha manifestado nunca con claridad, siempre ha estado en la equidistancia y ha intentado blanquear a los asesinos.

Hace poco se debatió una propuesta de Ciudadanos que pedía el fin de los 'ongi etorri' y la víspera, el colectivo de presos de ETA pidió recibirlos en la intimidad. ¿Paso adelante u oportunismo?

Fue total y absoluta mera oportunidad. Yo intervine por el PP y a los dos días, ¿qué pasó? Que se volvieron a hacer los recibimientos. Ya sabemos cómo funciona esto. Sánchez les dice: «Chicos, decid que ya no vais a hacer esto en público porque es doble victimización». Pero que no. Que se lo pasan todo por el forro de sus narices para seguir haciendo lo mismo. Que es lo que está pasando. No hay fiabilidad ninguna.

Arnaldo Otegi dijo en el décimo aniversario del fin de la violencia de ETA que «sentía» el dolor de las víctimas.

Menudo tío mentiroso, es Pinocho, le va a crecer la nariz, es un indigno. Este tío, lo mismo que dijo: «Tenemos doscientos presos en las cárceles, pero por sacarles podemos apoyar los Presupuestos». Y así fue, evidentemente. Lo mismo que Sánchez cuando decía: «No, no. Yo no podré dormir si pacto con los de Podemos». O: «Con Bildu no pactaré nunca». Pues ahí lo tenemos. Le da igual. No hay vergüenza ninguna. Están pisoteando la memoria, dignidad y unidad de las víctimas. Y ya, hasta aquí hemos llegado. Nuestra voz tiene que estar en las calles.

Dice que el Gobierno pisotea a las víctimas, ¿usted se sintió personalmente ninguneado cuando trascendió el informe de la Guardia Civil?

No me extrañó nada. Es otro paso más, otro hito en el camino para que los presos etarras estén en la calle. Me asquea el modo en el que lo están haciendo, pensar que se pueden mantener esas conversaciones ocultas... Sánchez miente hasta a su médico.

¿Cree que veremos pronto a los presos en la calle?

Lo que hay que hacer es que el pueblo español se dé cuenta de esta situación y en las siguientes elecciones generales vote para echar a esta gente del Gobierno. Ya verán como con el PP no les veremos en la calle. La proposición de ley que se debatirá el martes establece unas medidas para evitar que esto suceda. Pero con este Gobierno socialcomunista apoyado por separatistas e hijos putativos de los etarras, pues evidentemente, a no mucho tardar, los vamos a ver en la calle, con gran desasosiego de muchas familias que tendrán la desgracia de tenerlos en sus localidades.

Este diciembre Sortu introdujo a tres exetarras en su dirección, entre ellos Haimar Altuna, uno de los investigados en esta operación de la Guardia Civil. ¿Qué le parece?

Pues marca de la casa. Ellos están captando a todos los que eran unos apestados, asesinos o inductores al asesinato. Ahora, con la impunidad que hay, les están pagando los favores de todo el daño que han hecho integrándolos en la dirección del equipo bildutarra. Ya después de que el señor [José Luis Rodríguez] Zapatero dijo que Otegi era un hombre de paz... cualquier cosa, cualquier cosa.