Investidura de Pedro Sánchez, votación en directo | afronta el resultado más ajustado de la historia

12.45 Pedro Cuartango Duro discurso de Casado que augura una oposición frontal. Ha llamado a Sánchez «hombre de paja».

12.44Investidura de Pedro Sánchez. «Despliegue de autoritarismo» Acusa a PP y Vox de «despliegue de autoritarismo» y de mencionar al Rey continuamente.

12.42 Turno de Pablo Iglesias. Mensaje a Vox: «Ojalá entiendan que hay una violencia que afecta solo a mujeres». Y un consejo para PP y Vox. «Basta ya de usar su dolor y su beneficio», en alusión a las víctimas del terrotismo

12.39 Abascal, que ha subido a la tribuna con un libro de Largo Caballero, también a recordado a Azaña. Acaba con vivas al Rey

12.38Investidura de Pedro Sánchez: «Quien le da seguridad es ETA» Abascal: «Se siente muy seguro. Pero la compañía que le da seguridad es ETA».

12.37 Abascal alude al matrimonio de la «dictadura y la traición», en alusión a Torra. Sánchez primero llega al gobierno y luego utiliza las instituciones para ganar las elecciones. Con terroristas. Arrodillado ante diputados porque se han conjurado contra esta cámara, sede de la soberanía nacional que supondrá la culminación de las negociaciones con ETA.

12.35Investidura de Pedro Sánchez. «Solo atacan a Vox» Abascal aprovecha para denunciar las violaciones en manada cometidas, mayoriamente por extranjeros. «No le han dedicado ni un solo minuto en esta cámara, solo atacan a Vox».

12.33Santiago Abascal, el portavoz de Vox, comienza recordando a la mujer y a la niña asesinadas ayer. «Con una ley de violencia intrafamiliar eso se habría evitado».

12:45 Manuel Marín Los conflictos políticos del independentismo son ahora «contenciosos territoriales». Casi como Gibraltar. No paramos de mejorar.

12.30 Casado. «Queremos una España que no se preocupe por conflictos políticos y hacer realidad los buenos tiempos del país. Muy pronto lo haremos realidad»

12.25Investidura de Sánchez: «Se ha convertido en el hombre de paja del nacionalismo» Casado a Sánchez. «En España no hay más excepción a la democracia que quienes representan sus socios ultras. Ultra es usted. El hábito no hace al monje y su disfraz de moderado se le ha caído. Su única patria es usted. Se ha convertido en el hombre de paja del nacionalismo en vez de un hombre de Estado».

12:45 Pedro Cuartango Sánchez vuelve a hacer oposición a la oposición. Es más fácil que explicar esos pactos de los que no quiere hablar.

12.22Investidura de Pedro Sánchez: «Este gobierno nace con un estigma» «No se puede tomar a los españoles como rehenes. Viene aquí con menos escaños que otros presidentes y por sexta vez. Forzó las elecciones con el compromiso de no depender de los independentistas y nacionalistas y hoy nos los trae como socios. Mintió. Ese es el estigma con el que nace este gobierno, el más radical de España».

12.20 El presidente nacional del PP, Pablo Casado, recuerda al Rey Felipe VI y obtiene los vítores de sus compañeros. También a todas las víctimas del terrorismo. «Hay que salvaguardar su legado». La democracia a tenido dos enemigos, los terroristas y los golpistas.

12:45Investidura de Pedro Sánchez. Recuerda al Azaña Sánchez recuerda al presidente de la República, Manuel Azaña, quien decía «que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo». Por ello, les ha rogado que con sus votos no contribuyan a más división en la calle. «Eso también es patriotismo». Y ha recordado que sin gobierno no hay parlamento.

12-15 Lo social, eterno subterfugio socialista en su insaciable búsqueda de poder. Informa Hughes.

12.13 Manuel Marín Sánchez sigue sin ofrecer un solo indicio de su programa de gobierno. La legislatura va a ser un ataque constante a la derecha, y viceversa.

12.11Investidura de Pedro Sánchez: «O siguen en el berrinche o aceptan el resultado» Sánchez les dice que tienen dos opciones: «seguir en el berrinche o aceptar que va a haber una coalición progresistas porque así lo han decidido los votantes y los partidos».

12.07Investidura de Pedro Sánchez. «Esta cámara no es suya» Reprocha a los que van a votar que no. «Han ido cambiando de pretexto para ganar tiempo. Su argumento. O gobiernan las derechas o no hay gobierno. han tensionado la situación. No ha funcionado». En mitad de su discurso pide respeto al orador porque la cámara no es suya.

12.05Investidura de Pedro Sánchez. Criticas a la España que bloquea Sánchez critica a «la España que bloquea. Que dice solo «no»

12.04 Manuel Marín Al entrar en el hemiciclo, los únicos diputados muy sonrientes son los de Unidas Podemos. Revelador.

12 Sánchez comienza la sesión. Anuncia su compromiso para buscar en el futuro la formación de mayorías de gobierno frente a la mayoría de bloqueo.

El diputado de Teruel Existe, en la puerta del Congreso - EFE

11.53Investidura de Pedro Sánchez: el diputado de Teruel existe denuncia a Vox El diputado de Teruel existe, Tomás Guitarte, ha denunciado ante los tribunales las amenazas recibidas por parte de Vox. Ha denun

11.49Investidura de Pedro Sánchez: «Habrá sorpresas pero no hoy» El diputado de mayor edad, el socialista Agustín Zamarrón, presidente de la mesa de edad, augura sorpresas no en la jornada de hoy, sino los días posteriores

11.46 Hay una cola inmensa para entrar al Congreso, mucho mayor que la del domingo, informa Juan Casillas.

11.45 Sánchez llegó hace más de cinco minutos al Congreso, informa Víctor Ruiz Almirón.

11.42 En la calle de la Carrera de San Jerónimo, ante la entrada de diputados y el dispositivo policial, un varón con pancarta y megáfono tilda a los políticos de estafadores y pide a gritos que les metan a todos en la cárcel, informa Ana I. Sánchez.

11.40Investidura de Pedro Sánchez: «Mensajes como el de Tertsch o Coll son abiertamente golpistas» El secretario del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, declara en la Cope que «ensajes como el de Tertsch o Coll (de Vox) son abiertamente golpistas»

11.37 Según aseguran varios diputados socialistas se ha establecido un mecanismo de control de ausencias. Se trata de un control de firmas habitado en el grupo para asegurarse de que al pleno no falte nadie, informa Víctor Ruiz de Almirón.

11.35Investidura de Pedro Sánchez: hay más expectación que el domingo La expectación crece a menos de media hora de que comience la sesión en el Congreso. La del pasado domingo fue muy bronca y estuvo trufada de descalificaciones. Tras las intervenciones de Sánchez y los portavoces de los grupos se producirá la votación que será nominal.

11.26Investidura de Pedro Sánchez. Errejón pide a la futura oposición «que tengan un buen perder» Íñigo Errejón, el líder de Más País que no acudió en la anterior votación por estar acatarrado, ha manifestado a su llegada al Congreso que no ha representado a su partido, tal y como estaba previsto, por un grave catarro ha negado que «se consume un fraude electoral o algo ilegítimo. Los representantes elegidos democráticamente decidirán. Los partidos que pasarán a la oposición deben tener un buen perder».

11.22 Manuel Marín En unas horas la investidura habrá dejado de ser relevante. Lo será la conformación del Ejecutivo. La principal y más relevante duda será la continuidad de la ministra de Justicia. Y esta se presenta clave en los próximos meses por más que Sánchez se haya propuesto«desjudicializar el conflicto político». No va a ser fácil.

11.18 «Hoy se consuma el fraude electoral del PSOE a sus votantes», según el secretario general del PP, Teodoro García Egea. «Si está preocupado es porque muchos socialistas no están de acuerdo con que pueda gobernar con el apoyo de Bildu y ERC y hacer saltar por los aires la Constitución. Este Gobierno no puede consumarse».

11.16 Manuel Marín Más allá de que pueda haber o no suspense en la votación, hay al menos una decena de ministros en funciones que aún no saben si seguirán. En cambio, Iglesias ya ha filtrado quiénes serán sus ministros. Decía que no podía haber una cohabitación de dos Gobiernos en uno solo. Aún no ha sido investido y Sánchez ya sabe que habrá dos núcleos de poder paralelos.

11.13 Luis VentosoInvestidura de Pedro Sánchez. Bildu: «Esto es un paso hacia la República Vasca» Oskar Matute, uno de los cinco diputados de Bildu que hoy contribuirán a investir a Sánchez, explica a la sombra de los leones del Congreso que todo esto es un paso hacia «la República Vasca de mujeres y hombre libres». Pero en las televisiones nos explican esta mañana que el problema es una derecha airada que «no sabe perder».

11.10 Pedro Sánchez será investido, salvo sorpresas, presidente del Gobierno en la sexta votación de investidura a la que se somete en cuatro años, tras las dos anteriores de marzo de 2016 y julio de 2019. En ambos casos el candidato del PSOE perdió las cuatro votaciones, dos por investidura. En la de 2016 decayó su candidatura con apenas 131 votos a favor (PSOE, Cs y Coalición Canaria) y en la segunda del pasado verano con 219 en contra (PP, Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDECat).

11.08 En contra votarán de la investidura de Sánchez hay que sumar los 88 de los diputados del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts, los 2 de Navarra Suma, los 2 de la CUP, uno de Coalición Canaria, uno de Foro de Asturias y otro del Partido Regionalista de Cantabria.

10.53Investidura de Pedro Sánchez: ERC y Bildu se abstendrán, salvo imprevistos Por su parte, ERC, con 13 escaños y Bildu, con 5, han anunciado su abstención, salvo imprevistos.

10.52 La investidura de Sánchez no salió adelante el domingo pese a lograr 166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones porque la normativa constitucional exige mayoría absoluta de 176 escaños en la primera votación. Para la de hoy será suficiente con una mayoría simple en la que se registren más síes que noes. Así se prevé que la votación acabe con 167 votos a favor, uno más que el domingo porque sí acudirá a votar la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal que entonces se ausentó al encontrarse enferma. Salvo sorpresas, la investidura de Sánchez saldrá adelante con los 120 diputados del PSOE, 35 de Unidas Podemos, 6 del PNV, 2 de Más País, 1 de Compromís, 1 de Nueva Canaria, 1 del BNG y 1 de Teruel Existe.

10.49 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llegado al Congreso acompañada de del portavoz de los comunes, Jaume Asens, y del futuro ministro de Universidades, el sociólogo Manuel Castells, informa Gregoria Caro.

10.44 El diputado de Bildu, Oskar Matute, a su llegada al Congreso de los Diputados para asistir a la tercer jornada del debate. Esta formación, salvo sorpresas ha anunciado que se abstendrá.

10.39 Los diputados están llegando ya al Congreso de los Diputados en donde se vivirá una jornada histórica con la votación más ajustada de la Democracia. Sánchez necesita un voto más que el que obtuvo el domingo (166), es decir, 167, para obtener la mayoría simple que le permita formar gobierno hoy. De lo contrario habría que esperar dos meses.

10.35 La sesión comenzará a las doce con la intervención de Pedro Sánchez durante diez minutos. Después, cada grupo dispondrá de cinco minutos para exponer su posición. Está previsto que la votación se produzca al filo de las 12.45 horas.

10.28 El PSOE, a través de Adriana Lastra o Carmen Calvo, ha asegurado que llevará a los tribunales las presiones que están recibiendo sus diputados para que cambien su voto, informa Víctor Ruiz de Almirón.

10.26 La jornada de hoy es clave para ver si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, obtiene la mayoría siemple, 167 votos, que le permita formar gobierno.