Inés Arrimadas propone a PSOE y PP cuatro pactos de Estado frente al Covid en vez de repartirse los jueces

Más acuerdos de Estado y menos pactos para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o los consejeros de RTVE. Esa es la conclusión de la intervención de Inés Arrimadas en el debate sobre el estado de alarma vigente. La líder de Ciudadanos (Cs), quien ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «tono triunfalista», ha sido muy crítica con lo que ha tachado de «vergüenza de bipartidismo» y ha tendido la mano al PSOE y al PP para promover cuatro pactos de Estado que permitan dejar atrás cuanto antes a la pandemia del coronavirus.

En concreto, Arrimadas ha propuesto en el Congreso un acuerdo para evitar nuevas olas de Covid-19 y acelerar el plan de vacunación; otro para rescatar a los españoles «de la ruina» con ayudas directas como las impulsadas en Alemania; un tercero para impulsar las reformas que reclama la Unión Europea (UE); y un compromiso para elevar la inversión en ciencia e investigación al dos por ciento del PIB.

«En esta semana hemos visto a dos partidos políticos que, como Pimpinela, discuten mucho en público, pero después de este debate se irán a un despacho oscuro a repartirse a los jueces y RTVE. Los españoles han visto que han sido incapaces de ponerse de acuerdo para gestionar la pandemia, para pactar el estado de alarma o para aprobar los Presupuestos y ven ahora cómo se reparten los jueces y los consejeros de RTVE», ha criticado Arrimadas, quien ha agregado: «Vox patalea no porque se repartan a los jueces, sino porque no les han dejado meter cuchara».

Desde que asumió la presidencia de Cs, Arrimadas ha tenido como primera prioridad la contención del coronavirus. «Salvar vidas y salvar empleos», repite siempre, dejando claro que es imposible hacer una cosa sin la otra. Hoy, ha cargado contra Sánchez porque entiende que desde la segunda ola del Covid-19 ha salido «corriendo» de la gestión y se ha limitado a colgarse las medallas, como cuando empezaron a llegar las vacunas a España. «Ha encontrado un buen eufemismo: que dejaron más protagonismo a las comunidades autónomas. No, señor Sánchez, es que salieron corriendo de la gestión de la pandemia».

El actual estado de alarma, sobre el que el Congreso no tiene ningún control tras validar una prórroga de seis meses, durará hasta mayo. En marzo la Conferencia de Presidentes podría levantarlo previo aval del Consejo Interterritorial de Salud, pero es un escenario que ya aleja el Gobierno por la actual situación epidemiológica. Arrimadas ha lamentado que Sánchez esté viniendo solo cada dos meses «por obligación» -así se acordó en el real decreto ley vigente tras pedirlo ERC; otros partidos, como Cs, reclamaban al menos una comparecencia mensual-, pero ha reivindicado el voto afirmativo de Cs, que le costó entonces un torrente de críticas internas.

«Estoy convencida de que si este estado de alarma no se hubiera aprobado, el Gobierno no habría tomado medidas restrictivas para no entrar en la parte desagradable de la pandemia. ¿Cómo estarían los hospitales ahora? El Gobierno se lavó las manos», ha dicho Arrimadas, para justificar su decisión de entonces.

Cifras olvidadas por Sánchez

Pero la líder de Cs, como ha hecho también Pablo Casado, ha querido hoy además subrayar algunas de las cifras 'olvidadas' por Sánchez en su intervención inicial. Como, por ejemplo, los 20.000 fallecidos por Covid desde la última comparecencia del presidente del Gobierno por la pandemia, el pasado diciembre, o los más de cuatrocientos muertos ayer, los más de 14.000 hospitalizados, pasando por los cuatro millones de desempleados. «Usted dejó claro que se retiraba de la pandemia, que dejaba en primera línea a los sanitarios y a las comunidades autónomas», le ha reprochado Arrimadas al jefe del Ejecutivo.

Arrimadas se ha referido también a los disturbios en Cataluña por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, condenado entre otras cuestiones por enaltecimiento del terrorismo, y ha lamentado que a la crisis sanitaria y económica se una otra política por la «crisis de autoridad». «¿Qué pensarán los comerciantes y hosteleros que ven que el Gobierno es más permisivo con los que destrozan mobiliario urbano que con los que cumplen las medidas?», se ha preguntado la presidenta de Cs.

La líder de los liberales ha preguntado al presidente cuál es su plan para la Semana Santa, si se va a convertir en unas «Navidades 2» y van a repetirse los «diecisiete planes diferentes», o si tiene el Ministerio de Sanidad prevista una cuarta ola y qué medidas plantea para contenerla. También, respecto al nuevo plan de ayudas de 11.000 millones de euros anunciado hoy por Sánchez, Arrimadas le ha pedido que aclare si se trata por fin de ayudas directas a fondo perdido o volverán a ser financieras.

Asimismo, ha censurado que el presidente no haya hecho referencia alguna a los políticos, algunos de ellos de su partido, que aprovecharon su posición para saltarse el protocolo de vacunación y suministrarse una dosis antes que los colectivos vulnerables. Con un mapa de los cargos vacunados antes de tiempo en la mano, Arrimadas ha acusado al PSOE de haber frenado en el Senado el 'compromiso ético' impulsado por Cs para expulsar a todo político que incumpla el orden establecido para recibir la vacuna y ha pedido a Sánchez que lo asuma hoy de forma explícita. También ha querido saber si sigue defendiendo que este verano estarán vacunados el setenta por ciento de españoles.