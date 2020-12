Hablan los pioneros de la Constitución Ignacio Camuñas: «El balance político del Reinado de Juan Carlos I es extraordinariamente positivo» El que fuera ministro del Gabinete de Adolfo Suárez, en el primer Gobierno de la democracia sostiene que «sin lealtad al pacto constitucional el Estado autonómico no puede funcionar»

Ministro del primer Gobierno de Adolfo Suárez, Ignacio Camuñas (Madrid, 1940) recibe a ABC en su casa de la madrileña localidad de Pozuelo. Impecable en el trato y en la indumentaria, presume de las fotos de esos primeros años de la democracia de los que fue protagonista, que se mezclan con los libros de las estanterías de su despacho, aunque confiesa que ahora lee más los periódicos. «Está todo en ellos», comenta mientras señala algunos recortes de páginas que guarda. Recuerda que los políticos, como los actores de teatro, siempre mantienen su condición. «Obviamente ahora estoy fuera de cartel, lo que no significa que no me siga considerando actor».

-La Constitución cumple 42 años. ¿Ha llegado el momento de reformarla?