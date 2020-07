Iglesias recupera a Monedero para encabezar el FAES de izquierdas Podemos recurre a uno de sus fundadores para «apostar por la reflexión» tras su batacazo en las elecciones gallegas y vascas

Cinco años después de la dimisión de Juan Carlos Monedero de la dirección de Podemos, el partido del que es cofundador por fin le ha encontrado nueva misión: capitanear lo que pretende ser un «think tank» de izquierda radical que haga a Pablo Iglesias remontar el vuelo. El batacazo en las elecciones gallegas y vascas ha hecho mover ficha al secretario general y poner al que fuera su número tres al frente del Instituto 25 de Mayo.

La idea pasa por convertir ese espacio en un lugar de reflexión y recuperar a los votantes perdidos de la corriente errejonista, esos que ahora se refugian en Más País o en otras formaciones de izquierdas, pero que se sienten decepcionados por Podemos.

«Agradezco a Podemos la confianza al nombrarme director del Instituto 25 de Mayo, así como a los anteriores directores por su tarea. En mitad de tanto ruido, apostar por la reflexión; contra la resignación, apostar por la formación. "La verdad -decía Gramsci- es revolucionaria"», ha escrito en su cuenta de Twitter Monedero.

Desde su dimisión en 2015, y después de tener que pagar a Hacienda un ingreso procedente de Venezuela que no declaró, el dirigente no ha vuelto nunca a la primera línea política, aunque siempre ha estado vinculado a Podemos de forma externa. Desde entonces se ha convertido en un perro guardián de Iglesias en las tertulias televisivas. Ahora, su cometido será liderar un FAES de izquierdas para frenar el avanzado declive de un partido que, en palabras de Íñigo Errejón, «ya no existe».