Iglesias exigirá entrar en el Gobierno si Sánchez necesita el apoyo de Podemos El secretario general de Podemos asegura que se ve «en La Moncloa como presidente del Gobierno» pese a los malos resultados en los sondeos

Desde que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, regresó el 23 de marzo a la primera línea política ha intentado buscar la redención de las bases pero también la suya misma. Iglesias se arrepiente de haber apoyado anteriormente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin haberle exigido formar parte del Ejecutivo. Un error que en esta ocasión, asegura, no va a repetir. La formación tiene está dejando negro sobre blanco en la carrera electoral: si el PSOE requiere de su apoyo tras las elecciones generales el 28 de abril tendrán que asumir que Podemos estará en el Gobierno.

«Estamos más cerca que nunca de formar parte del nuevo Gobierno», ha aseverado Iglesias durante una entrevista en el programa de Ana Rosa. «En 2016 yo sabía que aunque ganara las elecciones no me iban a dejar gobernar pero ahora sí», ha continuado. En Podemos no quieren permitirse el error estratégico de volver a estar en una posición subalterna al PSOE. Y esperan a que frente al bloque de derechas del Partido Popular, Ciudadanos y Vox Sánchez admita las exigencias. Por ello la formación está dejando claro a los socialistas la necesidad de pactar en el escenario postelectoral. «Si el bloque progresista tiene mayoría hablaremos de un gobierno de coalición», ha advertido Iglesias, que vaticina que en España se acabaron las mayorías absolutas.

Como publica hoy ABC, pese a que Sánchez prioriza una investidura con los votos de Podemos y el PNV en La Moncloa no quieren descartar a Ciudadanos, pero reconocen la dificultad de esa alianza por los vetos de Albert Rivera al socialismo y por que, por el momento, las cuentas en las sondeos no salen. También Iglesias tiene presente esta tesitura por lo que necesitará mejorar sus resultados si quiere convertirse en un imprescindible. «Hay muchas posibilidades de que estemos en el gobierno pero si el PSOE puede elegir elegirán a CS», ha expresado. «Si la gente quiere un gobierno de izquierdas ya sabe que tiene que votar a Unidas Podemos», ha dicho en un intento de movilizar el voto.

«El Brexit es un cristo»

Podemos presentará previsiblemente mañana su programa electoral bajo el lema «El futuro lo escribes». Algunas de sus propuestas sin embargo ya han sido anunciadas en el pasado en el documento de las últimas elecciones generales. No en vano, la formación ha recuperado su propuesta del referéndum multirespuesta para Cataluña en medio del hervidero político que rodeará a las urnas el 28 de abril por culpa del conflicto soberanista.

«Somos partidarios de un referéndum donde haya varias opciones y una sea que Cataluña siga dentro de España pero con otro encaje territorial», ha vuelto a defender el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el programa de Ana Rosa. En esta ocasión además ha dejado claro que la consulta debe votarse solo en Cataluña «igual que se hizo con el Estatut». El programa que presentó Unidos Podemos en 2016 para los comicios del 26-J recogía de hecho una propuesta como esta. Explicaba la medida en los siguientes términos: «Al amparo del artículo 92 de la CE, convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España».

La idea es que más allá del «sí» o el «no» para elegir si estar dentro de España o no se pueda dar permitir una tercera vía en la que los catalanes tengan la posibilidad de elegir si quieren continuar en el país con otra fórmula para la Comunidad Autónoma.

«Los referéndum los carga el diablo», bromeó la presentadora. A lo que el secretario general de Podemos replicó que aunque las consultas que se han visto no han dado buenos resultados eso no puede servir para no avanzar en esa vía: «Lo del Brexit es un cristo, pero si la myoría se quieren irse pues que se vayan». Unas palabras que recuerdas a las que el líder del PSC, Miquel Iceta, manifestó la semana pasada al asegurar en un medio catalán que «si una mayoría muy amplia del 65 por ciento de los ciudadanos (de Cataluña) quiere la independencia la democracia tendrá que encontrar o habilitar mecanismos para abordar eso». Una ambigüedad Sánchez intentaba sortear a toda costa en la carrera electoral.