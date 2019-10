La huelga no es general en Cataluña A estas horas buena parte del comercio está abierto, el AVE funciona según lo previsto y en los aeropuertos se cumplen los servicios mínimos. Se esperan más incidentes cuando se disuelva la manifestación de las cinco de la tarde en Barcelona

Àlex Gubern SEGUIR Pablo Muñoz SEGUIR Barcelona Actualizado: 18/10/2019 11:46h

A falta de datos oficiales, a estas horas se pruede decir que la huelga no es general en Cataluña; es más, si no fuera por la actuación de piquetes, sobre todo en Gerona, se podría decir que la situación se acerca mucho a la normalidad. No obstante, aún quedan muchas horas de paro secesionista y seguro que los CDR «ayudarán» a que la calma que se vive ahora salte en mil pedazos, como sucede desde el pasado lunes.

En Gerona, informa Enrique Delgado, los piquetes han comenzado a actuar y muchos comercios que habían decidido abrir han tenido que cerrar sus puertas para evitar ser objeto de la ira de los energúmenos.

El punto de inflexión se espera para el momento en el que se disuleva la manifestación de las cinco de la tarde, ya con todas las columnas en Barcelona, incluida las de los CDR. Si no cambia el guión -y no parece que nada lo vaya a cambiar- en cuanto caiga la noche se reproducirá la batalla campal por las calles de la ciudad.

La preocupación ahora es que los incidentes se prolonguen al fin de semana, porque tanto los Mossos como la Policía están ya al límite de sus fuerzas. El refuerzo de 200 agentes de la UIP que llegan hoy a la Ciudad Condal puede aliviar algo la situación, pero en el caso de la Policía autonómica la situación es crítica, porque cuentan con muchos menos efectivos.

Como en otras huelgas generales de tipo político en Cataluña, la mayor afectación no se da en los centros de trabajo, sino en la red viaria y de transporte, donde con un mínimo de personas para armar un piquete se consigue cortar una carretera o incluso autopista.

Según informa el Servei Català de Trànsit, catorce carreteras catalanas permanecen cortadas en diversos tramos por las cinco «Marchas por la Libertad» que se dirigen a Barcelona y por otras manifestaciones independentistas, entre ellas la AP-7, la A-2 y la N-340, vías estas dos últimas donde se ha prendido fuego a barricadas. La AP-7 está cortada para ambos sentidos de la circulación a la altura de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellatera, y también en Sant Julià de Ramis, en Gerona, donde se está desviando el tráfico por las salidas 5 y 8. Entretanto, la A-2 está cerrada en Fondarella, en Lleida, donde se ha levantado una barricada de fuego.

En paralelo, hay afectaciones en la C-25 en Santa Coloma de Farners, la C-43 en Gandesa, la C-44 en Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, la C-45 en Seròs, la N-145 en La Seu d’Urgell, la N-152 en Gurb, la N-240 en las Borges Blanques, la N-240 en Margalef y la N-340 en la Aldea.

Al margen, los principales accesos por autovía y autopista a Barcelona también se ven afectadas por las llamadas «marxas por la libertad», que tienen previsto realizar su entrada en la capital catalana sobre el mediodía.

Otro de los puntos de interés para calibrar el éxito de la convocatoria -no tanto por el nivel de adhesión como por la eficacia de los piquetes- es la red de transporte público. En este sentido, la red tanto de Cercanías como de Metro funciona con normalidad dentro de los servicios mínimos decretados por la Generalitat. En la estación de Sants, el principal nudo ferroviario en Barcelona, había el movimiento habitual de un día festivo. En los accesos a la Alta Velocidad, vallados antes de bajar a vías, sólo se accede enseñando el billete, mientras que en el exterior, un dispositivo conjunto de CNP y Mossos vigilaba el exterior.

En paralelo, y para evitar, posibles intentos de ocupación de las vías, Adif ha dispuesto un larguísimo tren de mercancías a modo de barrera entre las vías del AVE y de Cercanías.

En cuanto a la red de autobuses de Barcelona está funcionando actualmente con normalidad en un 90%, aunque se registran algunas incidencias en algunas líneas de autobús debido a las protestas con motivo de la sentencia del 'procés' y a la huelga general.

El seguimiento de la huelga en la Universitat de Barcelona (UB), la Autònoma de Barcelona (UAB) y la Politècnica de Catalunya es prácticamente total por parte de los estudiantes y la tranquilidad es la nota dominante en los campus, han informado a Europa Press las universidades.

La UB ha asegurado que hay «prácticamente un 100%» de seguimiento en las facultades, al igual que en la UPC con casi un 100% -siendo de un 90% en las escuelas con menos seguimiento-, y en la UAB han destacado la poca afluencia de estudiantes.

La Pompeu Fabra (UPF) anunció que este viernes no hay actividad lectiva propia, la de Girona (UdG) aprobó que fuera día no lectivo y la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona decidió no abrir las instalaciones para garantizar la seguridad.