La gran oportunidad del centro-derecha PP, Cs y Vox superan ampliamente el 43% de voto de las mayorías absolutas de Aznar y Rajoy, pero están muy lejos en escaños. Nunca antes un presidente que busca repetir ha concitado tanto rechazo como Pedro Sánchez

Seguir Juan Fernández-Miranda @juanfmiranda Madrid Actualizado: 07/04/2019 02:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nada beneficia tanto a un presidente del Gobierno que busca permanecer en La Moncloa como la fragmentación de sus rivales políticos. Para encontrar una realidad similar a la actual hay que trasladarse a las dos primeras elecciones. En las del 15 de junio de 1977 Adolfo Suárez -que era presidente desde julio de 1976- se enfrentó a una izquierda muy poderosa, pero dividida entre el PSOE de Felipe, el PSP de Tierno y el PCE de Carrillo. Esa fragmentación permitió a Suárez ser la fuerza más votada y también gobernar con tan sólo el 34% de los votos y 165 diputados. Enfrente, la izquierda sumaba mucho más: Felipe, Tierno y Carrillo sumaban el 42%, pero se habían dividido y sus escaños apenas llegaban a 144. Felipe González no ganó unas elecciones hasta que no logró fagocitar al PSP y asfixiar al PCE: fue en 1982 y logró el récord absoluto del 48% de los votos; y sólo así fue presidente del Gobierno, con 202 escaños.

Tuvieron que transcurrir cuatro legislaturas para que, en 1996, José María Aznar lograra unir en un mismo proyecto a todo el centro derecha nacional e imponerse al PSOE. Cuatro años después, en 2000, mejoró resultados y alcanzó un 44,52% de apoyo ciudadano y 183 escaños. El porcentaje es significativo, porque se parece mucho al que reunió Mariano Rajoy en 2011: 44,63% y 186 escaños. Ése es el porcentaje de las mayorías absolutas del centro derecha en España.

Curiosamente, esa cifra es muy similar, aunque algo menor, al apoyo que hoy concitan las tres fuerzas políticas que tienen en común el rechazo absoluto a la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa. Nunca un presidente del Gobierno había concitado tanto rechazo en la intención de voto: la suma de PP, Cs y Vox según las últimas encuestas de GAD3 para ABC supera con creces ese porcentaje y alcanza el 46,5 por ciento. A Felipe le echó el PP en 1996 con un 38,78% de los votos, y Suárez, Aznar y Zapatero decidieron no presentarse. En el caso de Rajoy, sí consiguió permanecer en La Moncloa, aunque acabó siendo la primera víctima de una moción de censura.

El dilema del votante

A estas alturas de la precampaña, parece claro que Sánchez va a ganar las elecciones, lo que podría abrirle distintas opciones para formar Gobierno: sea Frankenstein, sea podemita, sea a la naranja -Albert Rivera lo negó rotundamente el viernes en el Foro ABC- o fruto de abstenciones de terceros, pero Gobierno al fin y al cabo. También es cierto que puede no conseguir mayoría alguna y que España acabe de nuevo sumergida en las espesuras del bloqueo político.

Ante este panorama, el votante de centro derecha deberá tomar una decisión el próximo 28 de abril. Todos esos ciudadanos que ideológicamente se sitúan entre el centro (5) y la extrema derecha (10) -siendo 0 la extrema izquierda- tienen una cosa en común: con Pedro Sánchez no se puede ir a ningún sitio. Pero también tiene un problema: esa idea fuerza la defienden tres partidos que son distintos entre sí, a pesar de que tienen muchas cosas en común más allá del radical rechazo a la continuidad en La Moncloa de su actual inquilino.

Una casa para todos

El pasado martes, Esperanza Aguirre participó en un acto de las fundaciones Valores y Sociedad y Villacisneros. Lo dijo claramente: «Pablo Casado tendría que ser el primero, y ya lo es, en hacer todos los esfuerzos para que los votantes de Cs y Vox crean en que hay que crear un casa para todos». La propuesta de Aguirre -que desarrollamos en la página 20- está en el debate político y en las conversaciones de barra de bar, y tiene toda la lógica matemática, pero se enfrenta a una realidad distinta, y frustrante, para el votante «antisanchista». ¿Realmente los tres partidos que la izquierda califica machaconamente como «las tres derechas» tienen voluntad de unión ¿En este momento, pesan más los puntos en común o las discrepancias?

ABC ha conversado con tres importantes candidatos de los tres partidos: Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP por Barcelona; Juan Carlos Girauta, número uno de Ciudadanos por Toledo; e Iván Espinosa de los Monteros, número tres de Vox por Madrid. Los tres rechazan la continuidad de Sánchez en La Moncloa porque supone «una gravísima amenaza para el Estado constitucional» (Álvarez de Toledo) o «un peligro» (Girauta).

La primera victoria de la estrategia monclovita es agrupar a los tres partidos en «las tres derechas», lo que la ministra de Justicia denominó en burdo vocabulario «la derecha trifálica». Es una propaganda que busca estigmatizar a los tres partidos, confundirlos, y atraer así el voto de centro. No es que PP, Cs y Vox renieguen de esa simplificación, es que en gran medida consideran que ese debate está superado. Cada uno a su modo.

Lo cierto es que los tres partidos sitúan la unidad de España y el desafío separatista, con todo lo que de él se deriva, como el principal reto de la democracia española en 2019.

Así, Álvarez de Toledo considera que la división existente en la política española actual no está entre la izquierda y la derecha, sino en la defensa de la Constitución. «Hay un espacio de la razón y otro de gente que está empeñada en la destrucción del Estado de derecho y Sánchez es una gravísima amenaza para los dos principios básicos de nuestro Estado constitucional: el concepto de ciudadanos libres e iguales». Desde el punto de partida de que «Pedro Sánchez sólo puede ser presidente a costa de la Constitución, pactando con el separatismo», la candidata popular considera que la clave de bóveda está en el fortalecimiento de la Carta Magna.

El argumento constitucional atraviesa también el discurso de Juan Carlos Girauta. Para él el problema no es izquierdas/derechas, sino un problema de «traición a la Constitución». «La línea no se marca porque el PSOE sea más o menos izquierda, sino porque ha traicionado al constitucionalismo, por el apaciguamiento con los golpistas, y porque el PSOE no tiene ningún empacho en convertir en letra mojada la Constitución para mantenerse en el poder. Eso no es izquierdas o derechas, sino traición. Es un peligro de la democracia española y la preeminencia de la Nación española», apuntala el portavoz de Ciudadanos en el Congreso.

En esa lógica apuesta por situar el debate en «una visión más amplia de la sociedad»: «La izquierda del PSOE y la derecha del PP es un cuento chino que convierte la política en un partido de fútbol y cuando llegan las elecciones está en el interés de esos dos viejos partidos agitar a sus hinchas».

Espinosa de los Monteros también sitúa la unidad de España como su prioridad, junto con la defensa de la libertad frentre a la correción política: «La falta de libertad que están sufriendo los españoles era impensable hace 20 años. La movida madrileña hoy habría sido imposible, se le habría acusado de todo tipo de incorrecciones políticas».

En lo que sí hay una diferencia sus tancial con PP y Cs es en su posición frente al Estado autonómico, uno de los ejes de la Constitución. Mientras que PP y Cs creen, cada uno a su modo, que ha sido útil aunque haya que perfeccionarlo, Vox propone «una descentralización hasta el propio individuo». «¿La casa común de la derecha es decir que el Estado autonómico no hay que tocarlo? Pues no, eso no es la casa común de la derecha», dice Espinosa de los Monteros. En su opinión hay que defender la Nación y la soberanía nacional «frente a su disgregación hacia abajo en comunidades autónomas y su disolución hacia arriba en un ente europeo que nadie sabe quién controla, cómo se dirige, de quién depende». «La casa común de la llamada derecha es Vox, todo lo demás son distintos grados de progres», concluye, contundente.

Y con este panorama, el votante se enfrenta a dos circunstancias inéditas: por primera vez en 40 años abordamos un ciclo electoral completo en sólo cuatro semanas (generales, municipales, autonómicas y europeas), una coincidencia que para Narciso Michavila, presidente de GAD3, debe interpretarse casi como unas elecciones a doble vuelta: los votantes podrán cambiar de voto de unas a otras sin contemplaciones. También por primera vez en cuarenta años se da la particularidad de que todos los votantes no militantes se debaten entre dos opciones: el que es muy de izquierdas, entre Podemos y el PSOE; el de centro izquierda, entre el PSOE y Cs: el de centro derecha, entre Cs y el PP; y el de derechas, entre el PP y Vox. Certezas ante el comportamiento del votante, las justas.

El votante de centro derecha, y los líderes de los partidos que les piden el voto, transitan la precampaña haciendo cuentas mientras ansían que lo que Pedro Sánchez ha unido -un 46,5% de rechazo al PSOE- no lo separe la Ley electoral.

Cayetana Álvarez de Toledo - INÉS BAUCELLS Cayetana Álvarez de Toledo: «Es absurda la división entre PP y Ciudadanos» ¿Le preocupa la fragmentación de la derecha? Lo importante es que haya un inmenso caudal de voto para los partidos comprometidos con el sistema constitucional. La fragmentación debilita, es innegable. Nuestro proyecto es el mejor para fortalecer la unión de españoles. ¿Cuál es la principal diferencia con Vox? Vox asume la gran falacia del nacionalismo: que el Estado constitucional de 1978 ha fracasado. Ellos proponen un sistema distinto. Y yo digo no. El hecho de que el nacionalismo haya sido obscenamente desleal no hace que el sistema esté amortizado. Defiendo el pacto de 1978, es la Constitución más equilibrada y fértil. Tenemos que trabajar a partir del fortalecimiento de la Constitución. Es una diferencia sustancial con Vox, a parte de su retórica nacionalista inflamada. Defiende cosas que no son posibles de poner en práctica y hemos de decirle a la gente la verdad: defender un estado centralista no es verdad, o construir un muro y que lo pague Marruecos no es verdad. Con Ciudadanos usted tiene más puntos en común... Siempre he defendido un espacio no de derecha, sino abierto, ilustrado, racional, moderno, liberal. La reconstrucción, la reagrupación. Tampoco nos diferencian demasiadas cosas, que son pequeñas y de matiz. Son asuntos secundarios, respecto al problema gravísmo. Con Ciudadanos, colaboración, unión e incluso fusión: soy enormemente partidaria. Es absurda la división entre PP y Cs. No tiene ningún sentido ni práctico, ni ideológico ni de fondo. Y para asuntos morales, la libertad de voto en conciencia, también dentro del propio PP. Y se acabaron los problemas.

Juan Carlos Girauta - EFE Juan Carlos Girauta: «No tenemos nada que ver con Vox, y con el PP lo justo» ¿Le preocupa la fragmentación? Yo no critico esa fragmentación del voto. Para aceptar esa fragmentación primero tenía que estar unido, y no sé si ha estado unido el voto de Bildu y el PSOE o el de Vox y Ciudadanos. A lo mejor, alguna vez se ha dado en alguien, pero son fórmulas que tienen poco que ver. Yo veo a menudo el análisis de que «se tenían que presentar juntos», o «qué lástima que vayan con tres siglas distintas», pero luego son cosas que no tienen que ver. No tenemos nada que ver con Vox, y con el PP lo justo. Cada cual tiene su proyecto. Una de las cosas más definitorias de un político es la actitud hacia Europa. Es vital, y en eso Vox y Ciudadanos no tienen nada que ver. Es un poco forzado e injustificado pretender que aquí se ha fraccionado nada. Sin embargo ustedes defienden, como Ciudadanos o Vox, abierta y fundamentalmente la unidad de España... Es lo propio de una sociedad normal. La anormalidad está en el PSOE, porque el PSOE ha roto el constitucionalismo. De extrema derecha a extrema izquierda intenta tú romper un trozo de Francia y verás la que se forma. Desde Lepen a Macron. Porque en un país que se precia, la integridad territorial no se toca. Lo normal es que la gente considere vital la unidad de España. Lo anormal es lo del PSOE, que llama perros a los que fuimos a Alsasua y fachas a los que muestran una bandera de España. A este PSOE hay que echarlo.