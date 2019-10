El Gobierno se resiste a repatriar a los españoles yihadistas en Siria para que se les juzgue allí Se «evalúa» la retirada de la nacionalidad a los terroristas con doble pasaporte

Laura L. Caro SEGUIR Actualizado: 25/10/2019 02:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las fuerzas de Seguridad calculan en 133 el número de combatientes que salieron de España para luchar como terroristas extranjeros y que hoy todavía están en territorio yihadista, fundamentalmente Siria e Irak. La amenaza que representan es real y desde las instituciones del Estado no se oculta que lo preferible es que no regresaran nunca. Ayer, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella certificó que en nuestro país «no existe intención de proceder a una repatriación en bloque» de los hombres y mujeres que están en los escenarios del extinto califato, sino de que «sean enjuiciados» allí donde se encuentren, aunque siempre con la excepción de que no sean condenados a pena de muerte.

La número dos del Ministerio del Interior subrayaba que este criterio es el adoptado por otros 16 gobiernos europeos, si bien contradecía lo expresado hace apenas dos semanas por el titular de Exteriores, Josep Borrell, que avanzó en Bruselas que «los ciudadanos españoles» en esa situación serían traídos de vuelta. Del mismo modo, con esta posición el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la UE se oponen a la Administración norteamericana, que ha pedido a toda la Unión que acepte el regreso de sus combatientes, ahora que George Bush ha sacado a sus militares de la zona y dejado a sus aliados kurdos -que custodiaban los campos con 10.000 detenidos del Daesh- a su suerte bajo el fuego de Turquía.

Qué hacer con estos yihadistas -y lo que es más grave, con sus menores- fue objeto este jueves de un Foro sobre Terrorismo Global del Instituto Elcano que, bajo el título «Combatientes terroristas extranjeros: el fenómeno y las respuestas» abordó las experiencias de EE.UU, Francia u Holanda y sirvió para exponer a la luz algo de lo que ya está llevando a cabo España.

Saber quiénes son

Esclarecedora fue la intervención de la jefa de Análisis de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (Citco), Cristina Andreu, que indicó que para repatriar a nadie de Siria o de Irak, «antes tenemos que cerciorarnos de que la persona es quien dice ser», en términos de «identidad y de nacionalidad», para lo que se está realizando un análisis «caso por caso», con las dificultades que entraña no tener, por ejemplo, en el terreno sirio de los campos de detención una autoridad a la que dirigirse.

De la convicción de que quienes han estado en estos conflictos constituyen un riesgo para la seguridad de todos hablaron todos los ponentes. Y no solo los combatientes masculinos. El coordinador antiterrorista de la Fiscalía d la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, recordó que, en contra de la óptica tradicional y del tratamiento que les ha venido dando la justicia como «víctimas», las mujeres del Daesh juegan un gran papel como «adoctrinadoras adiestradas» y se ha comprobado que sus hijos, «ya con cinco años, pueden ser un factor patógeno por estar absolutamente adoctrinados».

Lo más lejos posible

Según detalló, en total España tiene emitidas 70 Órdenes Internacionales de Detención relacionadas con el yihadismo, 13 de las cuales se refieren a mujeres, junto a lo cual expuso las «graves dificultades» que existen para recoger pruebas en las «zonas de guerra» donde han estado a partir de las cuales castigarles penalmente cuando retornan. En muchos casos, añadió Carballo, han sido absueltos por ese delito de desplazamiento a zonas de conflicto y condenados por integración terrorista.

Se trata, por tanto, de mantener a terroristas lo más alejados posible. La comandante Andreu especificó medidas que se están adoptando para ello, entre las que citó que España está «haciendo esfuerzos» para que se prohiba la entrada en territorio Schengen a yihadistas que el Citco tiene documentados pero que no tienen nacionalidad española y que también se está solicitando la expulsión fuera de nuestro territorio de retornados que se detectan, y que no tienen «cuentas pendientes» aquí. Al margen, agregó que se está «valorando» retirar la nacionalidad española a terroristas con doble nacionalidad, como ya se planteó en Francia tras los atentados de noviembre de 2015, aunque en este sentido, la representante del Citco admitió que no se han realizado avances y que se está a la espera de informes del Ministerio de Justicia.

Los presos por actividades yihadistas en España son 140, 12 de ellos por viajar a zona Daesh, según indicó el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.