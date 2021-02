ERC fuerza la división de los partidos del Gobierno al pronunciarse sobre un referéndum en Cataluña El Congreso tumbará el próximo jueves una moción consecuencia de interpelación de ERC para instar al Gobierno a negociar una consulta de autodeterminación El PSOE votará en contra y Unidas Podemos se abstendrá

Gregoria Caro Madrid Actualizado: 16/02/2021 19:11h

El Congreso tumbará el jueves la moción consecuencia de interpelación registrada por ERC en la que se insta al Gobierno a negociar un referéndum de autodeterminación para Cataluña como, según defienden ellos mismos, «solución pactada y democrática al conflicto político».

Era lo previsible por falta de apoyos, pero, aún así, el grupo independentista consuma su artimaña política para forzar a PSOE y Unidas Podemos (UP) a posicionarse sobre una consulta después de las elecciones catalanas del 14-F. Los socialistas votarán en contra y el partido morado se abstendrá. Sin posición común.

UP ha decidido abstenerse para ser «leal» a la posición del Gobierno, pero también coherente con sus ideas, según han explicado. La incertidumbre estaba en el partido morado porque es precisamente un «referéndum pactado» para «un nuevo encaje para Cataluña en España» la propuesta número 281 del programa electoral que defendieron en los comicios del 10-N de 2019.

El presidente del Grupo Confederal de UP, Jaume Asens, y el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, han confirmado este martes la abstención. Sostienen que «lo primero» debe ser reunir la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el próximo Govern de Cataluña. «No nos parece serio que se lleve al Congreso esta moción cuando no hay Gobierno en Cataluña y aún no está convocada la mesa», ha expresado Asens durante una rueda de prensa en el Parlamento.

«Nos parece una moción extraña»

El presidente del Grupo Confederal también ha aprovechado para reprochar a ERC un texto que considera fuera de lugar. «Nos parece que esta moción es un tanto extraña, la campaña electoral ha terminado y creo que ahora, más que buscar titulares o mociones de estas características para llamar la atención, deberíamos trabajar de forma discreta», ha continuado.

Por su parte, el PSOE había avanzado su tajante negativa desde anoche. La portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, ha reiterado su voto en contra y apelado a la mesa de diálogo. «No puede sorprender a nadie — ha indicado—. Somos el partido del diálogo y ahí vamos a transitar, en la mesa de diálogo, cuando se forme el Gobierno de Cataluña».

También la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha plantado un «no» rotundo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Da igual el porcentaje en relación con lo que no es legal ni constitucional», ha señalado Calvo, que defiende el «diálogo» y la negociación con el próximo Govern, pero establece como líneas rojas el referéndum y la amnistía a los líderes presos del «procés».

El debate de la moción estaba previsto para el Pleno de esta tarde pero se retrasará a mañana por falta de tiempo. La iniciativa llega a la Cámara baja intencionadamente en un contexto de negociación postelectoral en clave regional con repercusión nacional y en ERC la defenderán azuzados por Junts, su socio de Gobierno en Cataluña. Los partidos independentistas alcanzaron 74 escaños en el Parlament (casi un 51 por ciento). ERC obtuvo 33 diputados; empató con el PSC y superó a Junts, que logró 32.

La moción de ERC deriva de la interpelación del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el pasado día 3 al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en su debut en la sesión de Control al Gobierno. Partido Popular, Ciudadanos y Vox también votarán en contra.