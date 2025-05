Sánchez desprecia la mano tendida de Feijóo y le acusa de estorbar

Solo faltó Franco. El presidente del Gobierno ha sacado a relucir este martes todo su repertorio de ‘comodines’ para atacar al líder de la oposición, en el primer cara a cara que han mantenido ambos en la sesión de control del Senado. Pedro Sánchez ha lanzado contra Alberto Núñez Feijóo «la ultraderecha», la violencia ‘intrafamiliar’, la época de Pablo Casado al frente del PP y el «incumplimiento de la Constitución», por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Al final, ha acusado al PPde dedicarse a «estorbar, estorbar y estorbar», mientras su Gobierno se ha centrado en trabajar «sin descanso» para ayudar a las familias durante la pandemia y la crisis.

La legendaria tranquilidad del Senado se ha roto esta tarde de forma abrupta ante la expectativa que ha despertado este primer debate entre Sánchez y Feijóo. Los pasillos de la Cámara Alta, habitualmente menos concurridos que los del Congreso, se han llenado de decenas de periodistas, a la espera de la llegada de los dos protagonistas. Ya en el hemiciclo, Sánchez se acercó al escaño de Feijóo para saludarle y darle la bienvenida en su estreno. Al inicio de su intervención, aludió a la colaboración de ambos cuando era presidente de la Xunta de Galicia. La cortesía se quedó ahí .

Feijóo ha llevado una pregunta sobre las dificultades económicas de las familias en esta crisis. En el PP se esperaban cualquier cosa enfrente. En pocas semanas, desde las filas socialistas les han llamado desde «mangantes» hasta «tontopollas», así que el líder de los populares quería marcar la diferencia, y nada más tomar la palabra avisó de que no se sentía representado por los debates repletos de descalificaciones , insultos, pocas propuestas y menos reflexiones. «Vengo a sumar y a construir», ha aasegurado en un tono que quería ser ostensiblemente moderado. Y volvió a ofrecer a Sánchez su plan anticrisis , que el presidente ya despachó con desprecio cuando se lo entregó por primera vez en abril.

El presidente del PP ha insistido en que las medidas del Gobierno no han funcionado , y puso como ejemplo el precio de la gasolina. La subida de las últimas semanas ha superado con creces la ayuda de 20 céntimos por litro. Feijóo ha puesto el acento en la necesidad de devolver a las familias el exceso de recaudación que se ha producido en los primeros cuatro meses del año, con motivo de la subida de precios.

Pero sus propuestas han vuelto a chocar con el muro del presidente del Gobierno, que le escuchaba desde su escaño con visible displicencia. En un debate entre el Gobierno y la oposición, el tono más duro y agresivo suele estar en esta. Pero España también es diferente en eso, y en este caso fue Sánchez quien se ha mostrado más agresivo y faltón con su adversario.

Frente a sus propuestas anticrisis para dar oxígeno a las familias, Feijóo se ha topado con la principal preocupación de Sánchez cuando debate con el PP: la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «Esa es su prioridad, pero no la nuestra. Para nosotros es hacer frente a la crisis económica », han subrayado fuentes del equipo de Feijóo en los pasillos de la Cámara al término del debate.

Feijóo ha defendido que la suya es una «oposición de Estado» , y animó a Sánchez a desprenderse de la dependencia de Bildu y ERC y alcanzar acuerdos con los populares. «Yo no le voy a decir que está estorbando, a insultos gana usted siempre» , le ha soltado, algo molesto por lo que ha considerado una nueva descalificación del presidente del Gobierno. Al final, ya con los siete minutos que le correspondía en total casi agotados, ha aludido a la famosa carpeta que dejó ver Yolanda Díaz en La Moncloa, donde se podía leer la preocupación del Gobierno por el ‘efecto Feijóo’. «Olvídese del efecto Feijóo y ocúpese del efecto de la inflación». «Mais nada» , ha acabado Feijóo, con un toque gallego.

El error de la prima

Más tarde, en los pasillos algunos miembros del Gobierno han comentado con fruición un error en la intervención de Feijóo al confundir la prima de riesgo con el tipo de interés, como le afeó la vicepresidenta Nadia Calviño . También la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a la prensa después del pleno, ha utilizado la pifia de Feijóo para acusarle de utilizar durante su intervención «no solamente adjetivos gruesos, sino directamente mentiras. Ha llegado a decir que la prima de riesgo está en 250, cuando está mucho más por debajo de la mitad». Montero ha señalado que «el PP sigue siendo el mismo de siempre, en el que no hay ningún tipo de gesto que permita adivinar que se está dispuesto a ejercer la oposición como partido de Estado», ha sentenciado.

Entre los ‘comodines’ de la intervención de Sánchez no faltó el de Vox y sus pactos con el PP. El jefe del Ejecutivo ha lamentado que en toda la legislatura no hubiese podido llegar a acuerdos , ha dicho, «ni con la ultraderecha ni con ustedes». Además, y en tono retador, ha aleccionado a Feijóo sobre las mujeres maltratadas: «Escúcheme, no es violencia intrafamiliar, sino violencia de género». En la misma línea, le ha reprochado la reacción que tuvo hace semanas a las palabras del vicepresidente de Castilla y León menospreciando en las Cortes a una procuradora socialista con discapacidad . «No fue algo sorprendente, como usted dijo, sino aberrante», ha sentenciado.