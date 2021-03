Exministros, sobre los viajes de Ábalos: «Llevar sobres con billetes es absolutamente anormal» Todos los consultados subrayan lo inusual del método de pago del ministro y su asesor Koldo García

No es en absoluto usual que un asesor viaje con un ministro y lleve sobres con billetes en efectivo para pagar los gastos que se originen. Ese es el primer comentario que hacen los exministros consultados por ABC, sobre la información que ayer publicó este periódico en portada, y que explica cómo Koldo García, asesor de Ábalos, llevó tres sobres a Canarias con 2.500 euros para sufragar los costes del viaje.

«Es absolutamente anormal tener un asesor, hombre de confianza o guardaespaldas, con el perfil y la experiencia del tal Koldo, que vaya por ahí pagando en efectivo con billetes», comenta un exministro de Justicia. «Es una manera de entender la administración como si fuera tu cortijo».

Según esta fuente, esa forma de actuar de que «parte lo paga el ministerio, parte el partido y otra parte yo en 'cash', es totalmente contrario a una gestión respetuosa con los principios contables y de transparencia».

«El interventor debe alucinar con estas actuaciones», comenta. Este exministro asegura que nunca en su trayectoria política había oído mencionar «este tipo de chapuzas». Antes, explica, había tarjetas de pago para altos cargos, luego se suprimieron, pero el 'modelo Koldo', subraya, no ha existido nunca. "Además de algo anormal, es bastante irregular", subraya.

Cuestión de ética

Otra exministra, en este caso de Sanidad, confiesa que leyó con estupor la información de los sobres del asesor de Ábalos. Cree que, en primer lugar, ha fallado la ética, porque el ministro de Transportes iba a un viaje de emergencia humanitaria, por la situación de los inmigrantes utilizados por las mafias en Canarias. «Por la mañana estás con los inmigrantes que sufren y por la tarde te vas de vacaciones con la familia a un resort de cinco estrellas». Sostiene, además, que un ministro debe ser muy escrupuloso con la separación de la parte pública y la privada, algo que a su juicio no se ha respetado en este viaje de Ábalos.

En cuanto a la parte pública, esta exministra explica que, en su caso, cuando viajaba, los hoteles y los aviones se reservaban desde el ministerio. Las gastos posteriores los pagaba su jefa de gabinete, y luego lo justificaba ante la subsecretaria, que debía dar el visto bueno.

«Llevar sobres con efectivo es un proceder que no es normal, no lo he visto nunca», asegura esta exministra, quien cree que este asunto de los sobres «huele mal».

Un exministro de Exteriores afirma que «nunca en la vida» ha hecho algo parecido a la actuación de Koldo García con los sobres de billetes para los gastos de Ábalos. «Cuando viajaba, si había algún gasto se encargaba el jefe de gabinete con su tarjeta, y luego lo justificaba en el ministerio, pero sobres en efectivo no lo he visto nunca». «En mi ministerio desde luego no lo he visto jamás, ni en el mío ni en ninguno, es la primera noticia que tengo de un proceder como el de Ábalos».

Un antiguo ministro de Fomento comenta que allí nadie tenía tarjeta del ministerio. «Si tenía un gasto, cogía mi tarjeta personal, lo abonaba y luego me lo reintegraban, una vez justificado». El director de gabinete se encargaba a menudo de esa tarea, también con su propia tarjeta. «Pero jamás ha llevado un sobre con dinero. Procurábamos ser rigurosos en todo, en el gasto y en el pago». Si el ministro viajaba acompañado de su pareja, separaba de manera estricta los gastos: «Pasábamos los gastos propios como ministro, y todo lo demás, incluida la parte proporcional de una habitación compartida, era un extra que pagaba yo». A su juicio, la forma de proceder de Ábalos es poco entendible y lo atribuye al «desorden monumental que tiene en general».

Otra exministra subraya que eso de que un asesor lleve varios sobres con dinero en efectivo para separar y pagar los gastos es «una práctica absolutamente inusual» en un viaje como el de Canarias. En los ministerios sí que existe el «anticipo de caja» para gastos previsibles altos, como podría ser, por ejemplo, un viaje al extranjero. «La cuestión es determinar la procedencia del dinero de los sobres», señala.

Otras fuentes consultadas que estuvieron en ministerios insisten en la misma idea: «Nunca he visto a un asesor o escolta que viaje por España con un sobre y dinero en efectivo para pagar los gastos». Incluso sostienen que esa práctica roza la falta de ética por la ausencia de transparencia.