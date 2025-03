Desengañémonos, España tiene casi imposible llegar al compromiso de la inversión del 2% del PIB en defensa en el corto y medio plazo.

Supondría casi duplicar los 12.208 millones de euros que, según los últimos datos de la OTAN, se destinan ... en nuestro país a la política de Defensa. Esta cifra, recogida en las estadísticas aliadas, supone actualmente un 1,02%, dejándonos en el deshonroso penúltimo puesto de la OTAN en cuanto a inversiones según el PIB.

El 2% fue un compromiso que adquirieron los países de la OTAN en la Cumbre de Cardiff en 2014 al rebufo de dos grandes amenazas: el yihadismo del Daesh y su recién creado califato en Irak; y la guerra de Rusia en el Donbás con la anexión de Crimea que supusieron un ‘shock’ en los países aliados de Europa del Este a los que el tiempo ha dado la razón.

El objetivo es que se reconociese a España un aliado fiable aunque estuviese lejos del 2%. Y esto lo compartían PP y PSOE.

El plazo dado por la OTAN para alcanzar el 2% del gasto en defensa era 2024 y, ya desde el principio, España reconoció con la boca pequeña que era inasumible. Se defendió que el texto de la Declaración de Cardiff comprometía solo a «avanzar hacia la pauta del 2%», «tender hacia el 2%», «que la inversión no descendiese más»... Por aquel entonces estaban Rajoy y Obama en La Moncloa y la Casa Blanca.

Además, la ingeniería financiera-diplomática de España en la OTAN quiso añadir a ese presupuesto otras aportaciones (misiones militares con la Alianza o la base de Rota) que, si bien no eran medibles en euros, sí podrían dar un mapa más amplio de la aportación de España a la OTAN. El objetivo es que se reconociese a España un aliado fiable aunque estuviese lejos del 2%. Y esto lo compartían PP y PSOE.

No en vano... ¿no lidera la lista de inversión por PIB un país (Grecia) que destina todo su esfuerzo en defensa a disuadir a otro país (Turquía) que es miembro de la OTAN? ¡La paradoja griega! Por no hablar de esos países bálticos que sobrepasan el 2% pero no tienen ni aviones de combate.

¿Puede España invertir más? Claro que sí... pero con raciocinio y en capacidades compartidas por nuestros aliados

En el camino hacia 2024, la anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fijó otro porcentaje de gasto según el PIB más asumible y al que realmente tiende España y que debe darnos el lugar donde debemos situarnos: 1,53%, es decir, algo más de 18.000 millones de euros (Comisión de Defensa , 24-1-2018). El cambio de Gobierno tras la moción de censura no generó ningún trauma en la política de inversión trazada por el PP, todo ello pese a que Podemos forma parte del Gobierno. Tanto es así que debemos afirmar que la política de Defensa –con algún barniz diferencial– ha mantenido la hoja de ruta con la ministra Margarita Robles. PSOE y PP mantienen firme el timón trazado por las Fuerzas Armadas.

De este modo, durante los últimos tres años y medio se han aprobado programas clave por valor de 13.000 millones a ejecutar en próximas ejercicios: nuevo vehículo 8x8 del Ejército de Tierra, aumento del techo de gasto para los cuatro submarinos S-80, cinco nuevas fragatas F-110, aviones Eurofighter para Canarias (la firma aún debe celebrarse), modernización del helicóptero Tigre o tres aviones de repostaje y transporte A330 son algunos de los proyectos. España también se ha comprometido a desarrollar el futuro caza europeo junto a Alemania y Francia (FCAS) o el Eurodron.

¿Puede España invertir más? Claro que sí... pero con raciocinio y en capacidades compartidas por nuestros aliados. Que sean interoperables es la clave. Aviones de patrulla marítima, cazas para el buque Juan Carlos I (aquí el F-35 estadounidense es la solución), misiles, nuevas fragatas F-110, dos submarinos más o modernización de las comunicaciones son algunas de las cuestiones candentes, quizá ya para la próxima legislatura. Tampoco olvidemos mejorar las condiciones salariales de nuestros 130.000 soldados. Por ahí también se empieza.