En la espiral del odio y el cainismo El veredicto de las urnas establecerá quién ha sido capaz en esta campaña, marcada por las pasiones y no por las razones, de imponer su marco mental

Pedro García Cuartango Actualizado: 03/05/2021 03:02h

Corría el año 1996 cuando las encuestas arrojaban una mayoría absoluta de Aznar en las elecciones generales. El PSOE no tuvo ningún reparo en basar su campaña en un vídeo en el que aparecía un dóberman mientras una voz en off recitaba: «La derecha no cree en este país, mira hacia atrás y se opone al progreso». Aznar ganó, pero con unos resultados inferiores a los que predecían los sondeos.

Es muy posible que Iván Redondo recordara aquella campaña de hace 25 años al diseñar la estrategia del partido para las elecciones que se celebran mañana. Desde que Isabel Díaz Ayuso firmó la disolución de la Asamblea el pasado 10 de marzo, el aparato del PSOE ha intentado desacreditar