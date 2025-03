La entrevista a Pedro Sánchez en TVE, en directo

El nuevo magacín matinal de Televisión Española, «La Hora de La 1», se estrena este lunes con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , coincidiendo con el comienzo del curso político. El líder del Ejecutivo deberá responder sobre la vuelta a las aulas, los rebrotes, las negociaciones de los presupuestos o la presunta «caja B» de Podemos, entre otros temas que están copando la actualidad.

La presentadora Mónica López será la encargada de entrevistar al jefe del Ejecutivo. Además, el periodista Íñigo Alfonso, desde su programa ‘Las mañanas de RNE’, formulará también una pregunta al presidente del Gobierno.

«Hemos aprobado un plan del Ministerio de Trabajo, plan "Me Cuida" que permite el 100 % de la flexibilidad laboral», asegura el presidente. «Cualquier familiar con un familiar contagiado se puede acoger a esa baja reconocida por la Seguridad Social», insiste, sin aclarar las dudas surgidas tras las diferencias de criterio entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el de política social, Pablo Iglesias.

«Yo también defiendo la banca pública, no es una cuestión solo de una parte de la izquierda», dice Sánchez tras las críticas de Podemos a la fusión. El presidente del Gobierno pone en valor el papel del ICO en este sentido.

«La coalición está fuerte, firme en sus objetivos, somos partidos diferentes, tenemos un acuerdo que nos ata y compromete [...] y queremos que esos acuerdos sean incluyentes, no excluyentes», manifiesta el presidente del Gobierno sobre las negociaciones para aprobar los presupuestos. «Tenemos proyectos políticos integradores y no excluyentes, y el Gobierno va a hacer un trabajo para lograr un acuerdo lo más transversal posible», insiste.

«Tengo mi opinión» sobre la marcha del Rey Juan Carlos, «pero soy presidente del Gobierno y tengo que ser discreto». «Hay informaciones que son inquietantes, que perturban» y «esto es algo que tenemos que resolver marcando distancia, diciendo que no a supuestos casos irregulares del anterior Jefe del Estado, algo que agradezco al actual Jefe del Estado», insiste Sánchez.

«Es inimaginable que unos Presupuestos clave para la recuperación económica [..] no encuentren el apoyo de una mayoría del Congreso de los Diputados», asegura Sánchez, que no descarta negociar con los cuatro diputados del PDECat que se han quedado en el partido tras la escisión de Carles Puigdemont. Insiste en dejar a un lado los «intereses partidistas» y sostiene que ya habrá tiempo, en el futuro, de volver a esa retórica «tradicional»