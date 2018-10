En directo: El Gobierno le pide al Govern que apoye los PGE pactados con Podemos para 2019

Madrid Actualizado: 11/10/2018 13:33h

13.31«En relación con el Estado de Bienestar, queremos blindarlo», explica Montero. Los ciudadanos tendrán la garantía de que cuando acudan a la escuela o cuando necesiten de la dependendencia, explica la ministra de Hacienda, tendrán unos servicios que respondan. «Revertiremos los recortes en educación y reduciremos las tasas universitarias revirtiendo los recortes del anterior Gobierno», prosigue.

13.30«El acuerdo recoge el compromiso del Gobierno de dignificar las pensiones», asegura la ministra, que se hará conforme al IPC real con el que termine el año.

13.29«Los ciudadanos no pueden esperar y no entenderían que no recuperasemos sus derechos, para blindar los servicios públicos fundamentales o para avanzar como país», considera Montero. «Queremos que estos PGE sean el punto de inflexión que marque la senda por la que queremos transitar», continua.

13.27«Un incremento del 40% para la dotación de la dependencia», explica Montero. Y, además, insiste en que los Presupuestos dotarán de un sueldo base de 900 euros.

13.26«Queremos gobernar con y para la gente, por eso construímos unas cuentas públicas que buscan dignificar a nuestros mayores con la revalorización de las pensiones», asegura Montero.

13.26Montero asegura que los PGE sirven para devolver los derechos que habían sido «revertidos» y para mejorar la «calidad democrática que son la base de la convivencia».

13.25La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comienza ahora a explicar el acuerdo para los PGE de 2019. Según explica Montero es un pacto para «unas cuentas públicas valientes y sostenibles».

13.23El Gobierno, asimismo, anuncia la creación de un observatorio para, lo que han llamado, el Comercio 4.0. Según explica Celaá este observatorio «prestará atención y ayuda a los pequeños comercios para hacer el tránsito a la digitalización para mejorar sus ventas».

13.20El Gobierno también ha aprobado en este Consejo de Ministros el anteproyectro de ley para el desempeño de la docencia, que próximamente pasará por el Congreso de los Diputados.

13.18«La gira latinoamericana de Pedro Sánchez en agosto está dando ya sus frutos», explica Celaá. En el encuentro de Sánchez con el presidente de Chile se ha rubricado una declaración conjunta de lucha contra el cambio climático, por la igualdad de género y por la promocion de los derechos humanos, según cuenta la ministra.

13.17«Este acuerdo con Unidos Podemos será muy beneficioso para la sociedad, y también para la sociedad catalana», asegura Celaá, que le pide al Govern que apoyen los Presupuestos para hacer avanzar el país.

13.16Celaá alude directamente al presidente del Parlament, Quim Torra, y le exige que desbloquee la situación. «Es hora de que acabe el conflicto», insiste la ministra.

13.15«Cataluña necesita urgentemente diálogo, la crisis independentista ha tenido un nuevo episodio en el Parlament, pero lejos de servir para poner fin al bloqueo, los últimos movimientos siguen indicando que no se va a dar una salida al conflicto», explica Celaá, que insta a las partes del conflicto a encontrar la salida.

13.14La ministra portavoz asegura que los Presupuestos se han llamado «Presupuestos para un Estado Social» porque forman parte de la agenda social de cambio que el Gobierno quiere llevar a cabo.

13.12Celaá asegura que el pacto de los PGE con Podemos «incide en la agenda del Gobierno» para que los ciudadanos recuperen«derechos escamoteados».

13.11La ministra portavoz anuncia que concederán ayudas «inmediatas» a los afectados.

13.10La ministra portavoz comienza hablando de la tragedia sufrida en Mallorca a raíz de las fuertes lluvias y las riadas que acabaron con la vida de 10 personas, un niño desaparecido y casas destruidos. Asimismo, Celaá ha dado el pésame a las familias.

13.05La ministra portavoz, Isabel Celaá, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comienzan a comparecer en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

21.52Sánchez e Iglesias han acordado entre otras medidas subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros. El impacto presupuestario es de 340 millones de euros. Sánchez cedió, pero en un primer momento el Gobierno era partidario de dejarlo en torno a los 850 y prolongar en dos años los plazos para cumplir con las demandas de Podemos.

12.50Todo había quedado definitivamente sellado horas antes en un contacto entre ambos sin convocatoria a medios. La cita de esta mañana solo tenía como fin rubricar el acuerdo, informan Alexis Romero y Victor R. Almirón.

12.49El Gobierno abordará hoy de el pacto entre el Ejecutivo y Podemos para los Presupuestos para 2019 que Pedro Sánchez ha ultimado en las últimas horas con Pablo Iglesias. Y, además, iniciará los trámites para destinar ayudas a los afectados por las recientes inundaciones en Mallorca.