«Va a ser difícil que Iván Redondo vuelva a trabajar en España»

Pocos personajes de la actualidad política han levantado tanto interés como Iván Redondo , el jefe de la 'fontanería' monclovita. Este asesor, que es el jefe de Gabinete de la Presidencia con más poder y presencia pública de la democracia, dirige un ejército de asesores ... y directores generales, que llegan a los trescientos cuarenta y siete, que trabajan directamente a sus órdenes y despacha directamente con el presidente del Gobierno. Sus obsesiones y éxitos profesionales, sus distintas etapas –trabajó para el Partido Popular en Extremadura, Cataluña y se hizo querer por Génova–, en la comunicación política y su posible futuro son los temas en torno a los que gira esta biografía de Iván Redondo 'El manipulador de emociones' (La esfera de los Libros), escrita por el periodista Graciano Palomo.

¿La política de las emociones en España llega con Redondo o él se beneficia del germen abierto por Podemos?

Apelar a las emociones, que son lo que sustentan al populismo ya estaban antes de la llegada de Iván Redondo, pero la máxima suprema de Redondo –aprendida de los grandes 'spin doctors' estadounidenses– es primar las emociones por encima del razonamiento. Agitó las bajas pasiones cuando sus 'clientes' eran gente del Partido Popular, en Extremadura, Cataluña, País Vasco... Y ahora lo lleva haciendo tres años con el 'cliente' socialista, Pedro Sánchez. El ejemplo es claro, una de sus primeras medidas cuando llegó al Gobierno fue sacar a Franco del Valle de los Caídos. Siempre habla de una guerra cultural y de esa 'superioridad moral de la izquierda' en España.

¿Qué une a Sánchez y Redondo?

Coincide con Sánchez en que el poder está por encima de todo, y a cualquier precio. Todo lo demás les da igual y no creen en la reputación. Para ambos la política es una guerra, una guerra cultural. En 2017, Sánchez es un desahuciado tras el comité federal. Redondo se ofrece 'gratis' a Sánchez para la campaña de las primarias y en muy poco tiempo consigue que llegue a la presidencia. Una vez en el poder, el 'modus operandi' de Redondo junto a Pedro Sánchez es un calco de los cinco que fue el factótum de Monago como director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

¿Generó recelos que trabajase previamente para el PP?

Claro, ya que uno de sus objetivos cuando estaba con Monago en Extremadura fue destruir políticamente a Fernández Vara. Además, en el libro cuento que Iván Redondo encabezó en el año 2009 los cobros que Luis Bárcenas consignó, por delante del entonces presidente y de la secretaria general del PP. Pero a Pedro Sánchez le dio igual. Ahora Redondo se ha convertido en una especie de primer ministro, donde los ministros funcionan como una especie de secretarios, mientras sitúa a su jefe como un Jefe de Estado bis, sin modificar una coma de la Constitución, ha cambiado radicalmente el poder gubernamental en España.

¿Cuál es la ideología de Redondo? En su libro se plasma una ausencia clara de ella.

Cuando Redondo trabajaba en el País Vasco o en Extremadura, se mimetizó con el PP, hasta al punto de escribir un artículo donde ponía «nosotros, el Partido Popular». Él en realidad quiso ser siempre el 'spin doctor' de Mariano Rajoy. Lo intentó en el año 2011, –el año en que Mariano Rajoy se enfrentaba a Alfredo Pérez Rubalcaba–, pero el equipo que rodeaba al gallego: Jorge Moragas, Carmen Martínez Castro y Pedro Arriola, no les gustaba. Ahí es cuando empieza a masticar una venganza que se materializa en la moción de censura de 2018. Pero la estrategia de Redondo no es única, parece que inventa todos los días, y no. Tiene la práctica esta de copiar a los norteamericanos e incluso a los mexicanos y hacer lo que es el diseño del poder en la Casa Blanca.

Al ser una figura poco partidista, ¿tiene vuelta atrás como asesor de otra formación ? ¿O se ha manchado ya mucho con Sánchez?

Sánchez existe por Redondo y viceversa. Si cae uno, cae el otro. Creo que es muy difícil que Sánchez deje escapar a Redondo, y estoy convencido que si se produce será por errores o presiones del PSOE y Sánchez tendrá muy difícil mantenerse en el poder. La base del poder sanchista es Iván Redondo. En España creo que va a ser difícil que vuelva a trabajar. Aunque se inspira mucho en las series estadounidenses, yo lo veo como un asesor mexicano, que busca exprimir las emociones al máximo. En una reunión que mantuve con él antes de escribir este libro, me dijo que quería montar, desde el poder, un gran despacho internacional, con vistas a clientes de otros países.

¿Se equivocó el PP no contando con él?

Es posible. Porque los resultados ahí están. Una de las obsesiones de Redondo ha sido trabajar directamente con el que manda. En una conversación (Redondo) aseguró, en tono de broma, que solo le quedaba una ambición: dirigir una campaña presidencial con un candidato del centro derecha.