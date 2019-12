El detenido por la muerte de Marta Calvo se muestra «entero y resuelto» en prisión La Guardia Civil no se fía de su versión y busca el cuerpo en campos y acequias

Cruz Morcillo SEGUIR Madrid Actualizado: 10/12/2019 02:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jorge Ignacio Palma, en prisión desde el viernes por el homicidio de la joven valenciana Marta Calvo, pidió perdón a la juez de guardia por lo que había hecho, aunque no declaró. Sin embargo, no parece muy afectado a tenor de su comportamiento en la cárcel de Picassent. «Está entero y resuelto, como si no hubiera pasado nada», explican a ABC fuentes penitenciarias. Ingresó el viernes en la enfermería del centro y se le asignó un preso de apoyo como es habitual en un crimen tan mediático. Pero no se le aplicó el protocolo de prevención de suicidios (PPS), dado que no aparenta tener ninguna gana de quitarse la vida.

Como medida de precaucación, mientras le evalúa el equipo de Picassent, se le ha incluido en lo que se denomina valoración previa al PPS. Un «por si acaso»; de ahí que esté en la enfermería y con interno de apoyo a la espera de que preste declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira.

No es la primera vez que este colombiano de 37 años pisa una cárcel española. De hecho, se encontraba en libertad provisional tras ser condenado por la Audiencia de Navarra a tres años y tres meses de cárcel por tráfico de drogas en junio de 2018. Pese a encontrarse además en situación irregular en España se decretó su puesta en libertad a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. Antes ya había cumplido condena en Italia por el mismo delito, cuando fue interceptado con nueve kilos de cocaína.

«Fiesta blanca»

Palma se entregó el miércoles de la semana pasada en el cuartel de Carcaixent (Valencia) y contó a la Guardia Civil que había matado y descuartizado a Marta Calvo, desaparecida desde el 7 de noviembre, cuando se citaron en una casa de Manuel, alquilada a nombre de la madre del detenido. Horas después, ya en presencia de su abogado, contó que la joven de 25 años había muerto mientras celebraban una «fiesta blanca» de sexo y cocaína (al día siguiente el colombiano cumplía 37 años). Se asustó y no se le ocurrió otra cosa que desmembrar el cuerpo en diez partes y arrojarlo a varios contenedores. Esa es su versión.

Una versión de la que desconfía la Guardia Civil, centrada ahora en encontrar los restos mortales de la joven. La semana pasada fueron inspeccionadas varias plantas de reciclaje de basuras de la zona pero ayer se realizó (al menos de forma pública) otro tipo de búsqueda en campos y acequias próximos al pueblo donde ocurrieron los hechos. Esos puntos posiblemente coinciden con lugares donde repitió el teléfono del sospechoso, de la desaparecida o de ambos.

Agentes de la Guardia Civil y de la UME (Unidad Militar de Emergencias) peinaron durante todo el día de ayer kilómetros de terreno. Se trata de controles «exhaustivos» de zonas en las que pudieran estar los restos de la joven, «según las manifestaciones del acusado», en palabras del subdelegado del Gobierno, Roberto González Cachorro. «Entramos en una fase muy lenta, muy minuciosa donde tendremos que hacer un esfuerzo muy importante para encontrar las evidencias que corroboren o no las versiones que ha facilitado el acusado», señaló González Cachorro.

Otros lugares

El responsable político apuntaba así que el detenido podría haber indicado otros lugares al margen de la versión que ha trascendido de los contenedores. Cuando se entregó, ya se había entrevistado con el abogado Óscar Fernández, y habían pasado más de tres semanas de la desaparición de Marta. No era la primera vez que se citaba con la joven, según el periódico «Levante», sino que habían quedado un par de semanas antes y decidió celebrar su cumpleaños con ella.

El portavoz de la madre de Marta Calvo, el psicólogo Mariano Navarro, no confirmó ayer que esta cita se hubiera producido y mostró sus reservas ante la versión del descuartizamiento. «No sé si se conocían, pero si era así se trataba de algo esporádico, no habitual». Navarro insistió en que la prioridad es encontrar el cuerpo de la mujer y relató que la madre está «destrozada y en shock».

Mientras se busca a otra joven de 19 años desaparecida en Carcaixent el 17 de noviembre. El subdelegado del Gobierno dijo ayer que los primeros indicios «apuntaban a una desaparición voluntaria», aunque, según pasa el tiempo, «se tienen abiertas otras posibilidades». No obstante, descartó la relación entre ambos casos.