El PNV desbarata el plan del Gobierno de entregar RTVE a Podemos Sánchez e Iglesias pactan proponer como candidato a la presidencia del ente al periodista Andrés Gil y los nacionalistas vascos lo rechazan

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegaron el pasado jueves a un acuerdo para proponer a un candidato a la presidecia de Radiotelevisión Española. No fue fácil. La relación política entre el PSOE y Podemos y el entendimiento entre sus dirigentes pasan por su mejor momento, pero la televisión y la radio públicas les ha llevado una larga negociación que concluyó con el nombre de Andrés Gil, actual jefe de Política de «eldiario.es», como el hombre que ambas formaciones defenderán para dirigir el Ente. Desde Podemos, al menos, se defiende a Gil, del que destacan su «profesionalidad» y su «amplia experiencia». Los socialistas ni siquiera han pronunciado su nombre en público, al menos de momento.

El anuncio lo hizo ayer el secretario general de Podemos durante una entrevista en el programa «Espejo Público». «Ha habido acuerdo, me congratulo. Parece que finalmente el acuerdo es con Andrés Gil», aseguró Pablo Iglesias. Horas antes, habían estado sobre la mesa nombres como los de Ana Pardo de Vera, de «Público.es» o Arsenio Escolar, exdirector de «20 minutos». En los últimos días Pardo ha borrado cerca de 22.000 tuits de su cuenta personal, mientras que Gil ha hecho lo propio con más de 14.000 mensajes.

Aunque en un principio, tras el anuncio del líder de Podemos, el candidato parecía ser el definitivo, el PNV ha cerrado, por el momento, la vía propuesta por los socialistas y los de Iglesias. En esta ocasión, el PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo sin contar con el visto bueno del resto de los socios que posibilitaron el triunfo de la moción de censura que hizo presidente a Sánchez.

«EAJ-PNV no ha sido consultado y ha conocido el nombre de Andrés Gil a través de los medios de comunicación. Es más, a Andoni Ortuzar, presidente de EAJ-PNV, la noticia le ha sorprendido esta mañana cuando concedía una entrevista a TVE», escribían en un comunicado los nacionalistas vascos, a los que no parece haber gustado que Podemos y el PSOE hayan establecido su propio acuerdo sin contar con otros grupos.

Por eso, en la misma nota rechazaron dar su apoyo a Gil, aunque insistieron en no entrar en valoraciones personales o profesionales del candidato: «Tanto la reacción de los trabajadores, con los que ha podido intercambiar impresiones, como lo trasladado por el propio Comité de Empresa del Ente, unido a las formas (la filtración sin una consulta previa a EAJ-PNV) han llevado a que, hoy por hoy, la posición de este partido sea la de no apoyar la candidatura de Andrés Gil», explicaron, aunque matizaron que estaban «abiertos y dispuestos a hablar, a escuchar y a ser consultados» antes de tomar una decisión definitiva.

El presidente del Gobierno habló ayer sobre el pacto con Podemos desde Bruselas, donde asistió a su primer Consejo Europeo. Sánchez pidió «responsabilidad» y «generosidad» al resto de partidos para lograr un acuerdo que le permita cumplir su máxima de «gobernar con el Parlamento y no contra el Parlamento». «El mandato del Gobierno es consolidar la regenaración democrática en nuestro país. No me voy a separar de esto ni un milímetro. Necesitamos del concurso de más grupos parlamentarios. Les pido responsabilidad y generosidad para poder llegar a un acuerdo».

Durante su intervención, Sánchez insistió en dos asuntos: que los partidos tienen tiempo hasta el lunes para negociar un acuerdo y que el nuevo consejo que resultara del mismo «es provisional», dado que el reglamento aprobado por el Congreso establece que la cúpula de RTVE debe acometerse a través de un concurso público, y no por la elección de los consejeros en las Cortes, que es como se va a producir ahora. El Gobierno aprobó la pasada semana un Real Decreto Ley estableciendo esta fórmula por la «urgencia» que se desprendía a su juicio del «vacío de poder» que ha dejado el cese de la anterior cúpula, y porque el reglamento todavía se encuentra bloqueado en la Cámara Baja. Desde Podemos también insisten en que la elección de Gil es una «solución transitoria» y que su fórmula sigue siendo el concurso público, a la vez que reiteran que con esta vía «de urgencia» habrá un órgano de dirección que será «plural, proporcional y representativo».

Lo que no está claro del llamamiento de Sánchez para lograr un acuerdo es si la negociación será abierta, o si se limita a apoyar la candidatura de Andrés Gil. Más claro está que la negativa del PNV no es el único problema de los socialistas, y es que la celeridad con la que el nuevo Gobierno está tratando de controlar la renovación del consejo de RTVE puede acabar entregándoselo al PP. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, avanzó su disposición a pactar la renovación -aunque matizó que en ningún caso es un apoyo al decreto- y, para ello, presentará el próximo lunes su terna de candidatos a consejeros. Además, el «no» del PNV se une al que ya propinó este martes ERC al PSOE en venganza porque los socialistas no apoyaron el diálogo sin condiciones en la moción que los republicanos defendieron en el Pleno del Congreso. Según fuentes parlamentarias, el presidente del Gobierno ha encargado a Iglesias la tarea de convencer a ERC para que vote a favor de los nombramientos, pero aún no ha habido avances. El grupo republicano reclama la liberación de los presos por delitos políticos a cambio de su «sí», y como gesto de buena voluntad el Ejecutivo los acercará a cárceles catalanas. Iglesias tiene que convencer a ERC de que, de momento, es un buen precio.