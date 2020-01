El PRC decide por unanimidad votar «no» a la investidura tras conocer el acuerdo entre el PSOE y ERC Entre otras «múltiples» razones para esta decisión, desde la formación regionalista ven «inasumible» que no haya ni una sola mención en la Constitución en el contenido del acuerdo

La Ejecutiva del PRC ha aprobado por unanimidad votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras conocer el contenido del acuerdo alcanzado por PSOE y ERC. Entre otras «múltiples» razones para esta decisión, desde la formación regionalista ven «inasumible» que no haya ni una sola mención en la Constitución en el contenido del acuerdo.

El diputado del PRC en el Congreso, José María Mazón, ha explicado que el acuerdo del PSOE y ERC, que los regionalistas han conocido durante la reunión de la Ejecutiva celebrada hoy jueves por la tarde, no es aceptable por «muchas razones», informa Efe.

Tampoco acepta el PRC que un acuerdo entre el Gobierno de España y el de Cataluña solo se pueda someter a consulta de los ciudadanos de esa comunidad, y no del resto de españoles.

Y, además, a los regionalistas no les «dan confianza» los acuerdos a los que pueda llegar para Cataluña un Gobierno en el que está Unidas Podemos. «Cuando sabemos lo que opina Podemos del tema de Cataluña», ha dicho Mazón.

El diputado regionalista ha recordado que en la investidura fallida de julio el PRC fue el único partido que dio su voto a favor de Sánchez, además de los diputados socialistas, pero ha afirmado que el PRC no puede dar el sí a Sánchez con las medidas pactadas con ERC.

«A mí esto me ha defraudado muchísimo porque en las conversaciones previas que he tenido con los representantes del Partido Socialista, yo les preguntaba por el este asunto y siempre me dijeron que estuviera tranquilo, que tuviera total tranquilidad, que no iba a haber ningún tipo de cesión ni duda sobre lo que se podía pactar. Pues bien, esto no solamente no me ha dado ninguna tranquilidad, sino que a todos nos ha parecido que es lo más intranquilo que puede ocurrir para España», ha subrayado.

Mazón ha añadido que el pacto de Gobierno con los socialistas en Cantabria no se va a cuestionar mientras se cumplan los compromisos con la comunidad y salvo «que por alguna razón empezara a haber incumplimientos por parte del Gobierno del Estado».