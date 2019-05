Encuesta ¿Crees que Sánchez acabará cediendo a las exigencias del PNV en Navarra? Andoni Ortuzar, líder del partido nacionalista exige a Sánchez que le entregue la comunidad foral a cambio de su apoyo

El PNV vuelve a tener la llave para facilitar el gobierno de Pedro Sánchez tras salir reforzado de las elecciones. Navarra es un territorio fundamental para el partido nacionalista y no dudarán en usarlo como moneda de cambio para dar su apoyo a la investidura de Sánchez ahora que Ciudadanos podría no dar su brazo a torcer y en el caso de que los socialistas no pudieran contar con ERC. ¿Qué crees que pasará finalmente?

«Sánchez nos necesita, y si quiere negociar, ya sabe que deberá hablar directamente con nosotros», ha advertido el presidente de la ejecutiva nacionalista en Guipúzcoa, Joseba Eguibar, dejando muy claro que necesitan ponerse de acuerdo si el PSOE quiere conseguir el apoyo. De momento, los socialistas no se dejan presionar.