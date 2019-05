¿Cómo influye el voto blanco, el voto nulo y la abstención en las elecciones?

ABC Actualizado: 26/05/2019 13:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este domingo 26 de mayo España vive una triple cita electoral. Los ciudadanos que cumplan los requisitos necesarios podrán depositar su voto en las urnas. Pero aquellos que, por la razón que sea, no quieran apoyar a ninguno de los partidos políticos, tienen tres posibilidades. Votar en blanco, el voto nulo o la abstención. Pero, ¿en qué consiste cada uno y cuáles son sus consecuencias?

Consecuencias del voto en blanco

Se considera voto en blanco, pero válido, cuando dentro del sobre que se introduce en la urna no hay nada o, en el caso del Senado, cuando la papeleta que se mete dentro del sobre no señala el nombre de ningún candidato.

El método de contabilización electoral en España es la Ley D’Hondt. Conforme a éste, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan logrado obtener, al menos, el tres por ciento de todos los votos válidos emitidos.

Por esta razón, en teoría, estos votos perjudican a los partidos minoritarios al influir en las posibilidades que tienen aquellas listas con menos respaldo de acceder al reparto de escaños. Al ser contados como emitidos y válidos, elevan el total de votos y todos los partidos deben obtener más votos para poder conseguir un escaño.

En general se interpreta como una muestra de descontento hacia la clase política, transmite la idea de que la persona está de acuerdo con el sistema electoral pero no le satisface ninguna de las opciones.

Consecuencias del voto nulo

El voto nulo es aquel depositado en un sobre diferente al oficial o que contenga una papeleta improcedente. También se incluyen en este grupo las papeletas modificadas y los sobre que contengan algún objeto. Durante las elecciones al Senado también son nulas todas aquellas candidaturas con más nombres señalados de los que corresponden en cada circunscripción.

Este voto se contabiliza pero no afecta al reparto de escaños porque, al ser nulos, se consideran votos emitidos no válidos. Tiene el mismo efecto en las elecciones que la abstención: no perjudican ni benefician a nadie.

Se considera un voto «gamberro» y casi siempre es voluntario.

Consecuencias de la abstención

La abstención es, simplemente, quedarse en casa y no ir a votar al colegio electoral. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados.

Su significado es mucho más difuso porque no se sabe por qué la persona no ha ido: si por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.