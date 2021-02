El CGPJ paraliza los nombramientos del jueves pese al desacuerdo de ocho vocales de distinto signo La división en el Pleno abocaba a que las plazas no se iban a cubrir con el respaldo abrumador de las últimas reuniones

Nati Villanueva SEGUIR Actualizado: 22/02/2021 18:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha decidido paralizar los nombramientos de la cúpula judicial a la vista de la inminencia del acuerdo entre PSOE y PP para renovarlo.

En concreto, Lesmes ha decidido dejar fuera del orden del día del Pleno del próximo jueves ocho nombramientos correspondientes a distintas plazas del Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron a ABC que la decisión del presidente se produce en consonancia con las que tomó en enero y julio del pasado año, cuando el acuerdo también parecía que iba a llegar y con la intención de no interferir en él.

A ello se suma que los nombramientos que ha hecho el CGPJ durante los últimos meses tenían un respaldo abrumador con el que no se iba a contar en el próximo pleno, pues había discrepancias entre los propios vocales del sector conservador respecto a que estos nombramientos tuvieran que realizarse, teniendo en cuenta que el pacto esta vez sí que parece una realidad. Al romper al menos tres vocales conservadores con el grupo que tradicionalmente han votado a favor de los nombramientos (y que incluye a cuatro progresistas), Lesmes ha optado por suspenderlos. Los ocho vocales que quieren seguir adelante justifican su postura en que es la congruente con la que el CGPJ en funciones viene manteniendo, de forma que no es necesario paralizar la actividad del Consejo ante un acuerdo que todavía no ha llegado y de hecho se ha frustrado en dos ocasiones anteriores. Los ocho han presentado un escrito en el que piden que estos nombramientos se mantengan y se decida su suspensión (o no) en la reunión del Pleno, no antes.

Lo que sí verá el pleno será el informe a la ley Montero sobre el consentimiento sexual, un trámite necesario para aprobar el anteproyecto del Gobierno.