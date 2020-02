Casado y Arrimadas tratan de salvar el pacto electoral del PP y Ciudadanos Los liberales marcan perfil propio en plenas negociaciones para coaligarse con los populares

Las conversaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para tratar de sellar un pacto electoral que abarque, en diferentes grados, a Galicia, País Vasco y Cataluña, avanzan con la máxima discreción. El «ruido» ambiental es el propio de este tipo de negociaciones, según señalan en el PP, que se mueve entre el optimismo y la prudencia. De momento, Galicia sigue siendo el principal obstáculo para lograr un pacto general. El PP no acepta de ninguna manera una coalición, que es la exigencia de Ciudadanos, pero sí ofrece otras fórmulas de colaboración. En esta situación, parecida al bloqueo, Pablo Casado e Inés Arrimadas están manteniendo conversaciones para salvar e impulsar el pacto y lograr que llegue a buen puerto antes del jueves de la próxima semana, según fuentes conocedoras de la negociación.

Los contactos de Casado y Arrimadas discurren en paralelo a las negociaciones del número dos del PP, Teodoro García Egea, y la mano derecha de Arrimadas en el Congreso, José María Espejo. García Egea confirmó a ABC su optimismo ante la marcha de las conversaciones, y emplazó a la reunión clave, y «discreta», que mantendrán los dos partidos a principios de la semana que viene.

Al mismo tiempo, el presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, marcó ayer de nuevo los límites a Ciudadanos. Feijóo se ve capaz de revalidar su mayoría absoluta, pero a nadie le viene mal sumar otros votos, aunque sea un pequeño porcentaje. El barón popular subrayó que las puertas de su partido «están abiertas» a los votantes y a los dirigentes de Ciudadanos, y se mostró dispuesto «a hablar con todas las personas y organizaciones» que quieran comunicarse con él.

En el País Vasco, el barón territorial del PP, Alfonso Alonso, es uno de los grandes defensores de la coalición electoral con Ciudadanos. Según apuntó ayer en TVE, los «problemas» existentes se podrán solucionar y descartó por completo que Rosa Díez vaya a estar en las listas: «El PP tiene gente suficiente».

La eutanasia

En plenas negociaciones para cerrar sendas coaliciones electorales, Cs está marcando esta semana perfil propio. Es una estrategia que ya preveía la gestora en esta XIV Legislatura, pero que estos días tiene un doble objetivo: resituar al partido en el centro tras meses a la caza del «sorpasso» en la derecha y reivindicar su propio espacio frente a un PP que anhela la reunificación del centro-derecha.

En el debate de la ley de la eutanasia, Sara Giménez (Cs) ya cargó con dureza contra José Ignacio Echániz (PP) y situó a su partido en el bloque de las izquierdas. Ayer repitió estrategia Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs en el Congreso, que sembró la duda sobre el encuentro del lunes entre Sánchez y Casado, a quienes acusó de reunirse solo para repartirse el nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Bal además criticó al PP por la querella contra Torra, después de que la Fiscalía recomendase no admitirla a trámite.

Ayer en «esRadio», Inés Arrimadas apuntó que en su partido respetan a los votantes populares y que nunca pedirían al PP que se integre en su lista en Cataluña o que no se presente. Mientras, Bal se mostró en el Congreso plenamente confiado en que se cerrarán coaliciones en los tres territorios. «¿Cómo no va a haber acuerdo? No me lo puedo imaginar. ¿Eso es lo que quiere el PP de Pablo Casado?», respondió a los periodistas el diputado liberal, aumentando la presión sobre Génova.