Calvo cree que las diferencias con Podemos harían «inviable el día a día» del Gobierno La vicepresidenta dice que Podemos planteó en las negociaciones que con ellos no habría 155

El Gobierno parece haber entrado en un rumbo fijo de cara a las negociaciones que deben sucederse con Unidas Podemos para conformar un Ejecutivo y evitar nuevas elecciones. O ese Gobierno es en solitario del PSOE o habrá elecciones generales el próximo 10 de noviembre.

El PSOE, que si llegó a a aceptar la fórmula de la coalición en julio, ahora parece determinado a no hacerlo. El argumento es que las diferencias de fondo en temas fundamentales como lo que ambos llaman desconfianzafruto de la negociación fallida de julio harían muy inestable al próximo Gobierno: «No queremos llevar al Gobierno de la nación a un día a día imposible", ha dicho hoy la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que se justificaba diciendo que «estamos en culturas muy distintas».

En su segunda intervención en la Cadena SER en lo que va de semana, la número dos del Gobierno ha querido zanjar el planteamiento de una coalición: «Esa es una opción que no está abierta, trabajemos en otra». El plan del PSOE es simple. Presentar un programa de Gobierno y reclamar a Iglesias su apoyo para un Ejecutivo en solitario esperando que en última instancia Unidas Podemos ceda para evitar la repetición electoral.

Uno de los temas de fondo que el PSOE puso ayer encima de la mesa como argumento para negar la presencia de ministros de Podemos fue la distancia que ambos mantienen sobre Cataluña. Hoy Calvo ha desvelado que en las negociaciones de julio «les oímos decir que con ellos no habría 155» y La número dos de Sánchez ha defendido que «la Constitución sigue vigente siempre con el partido socialista».

«Es un órdago suyo, no nuestro», ha dicho Calvo. En la batalla por el relato ambos interpretan que es el otro quien mantiene posiciones maximalistas. Desde luego la del PSOE es ahora más estricta que antes del paró estival: «El presidente Sánchez ya lo dijo hace unos días: no voy a ser investido a toda costa, no contra mis convicciones, no para que la viabilidad y estabilidad de un Gobierno de la nación no funcionen en el día a día» ha reiterado hoy Calvo.

Echenique cree que es «irresponsable» un adelanto electoral

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha continuado este miércoles sujetando los mensajes que ayer Pablo Iglesias envió al PSOE después de la radical negativa a valorar su última propuesta. Durante una entrevista en Onda Cero, el líder del equipo negociador ha expresado que sería «irresponsable y carente de sentido» que La Moncloa forzara un adelanto electoral el próximo 10 de noviembre. Iglesias, de hecho, retó ayer a Sánchez en términos parecidos: «Si quiere elecciones que lo diga», expresó en Antena 3, responsabilizando al presidente del Gobierno en funciones.

Utilizando los mismos argumentos que su secretario general, Echenique ha explicado esta mañana que a pesar de ganar las elecciones con 123 diputados el PSOE no es lo suficiente fuerte para formar un gobierno monocolor. «Los ciudadanos no les dieron mayoría absoluta y eso significa cogobierno. La propuesta que enviamos ayer al PSOE es razonable y se basa en lo que estábamos negociando en julio», aseguró.

El documento de 119 páginas de Podemos propone una serie de medidas clave de Podemos (muchas de ellas ya pactadas con el PSOE en el acuerdo presupuestario de octubre) y un hipotético reparto competencias desglosado en cuatro posibles opciones sobre las que negociar. Echenique ha pedido terminar con «los reproches» y «la desconfianza» para ponerse a negociar cuanto antes: «No hay que esperar al último minuto», es el mensaje que repiten desde Podemos, donde siguen confianza en que tarde o temprano habrá acuerdo de coalición.