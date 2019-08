La entrevista de Pablo Iglesias, en directo: «Nosotros no entregamos investiduras gratis. Negociamos»

CRÓNICA DIRECTO

Desde Podemos insisten en que si hay repetición electoral el único culpable será Sánchez por parapetarse en el «no» a la coalición. «La oferta se basa en lo que el PSOE ya ofreció» , ha explicado Iglesias. «Sería una irresponsabilidad que por no negociar un gobierno de coalicion como en las Comunidades Autonomas y en 20 países de la Unión Europea Pedro obligara a los españoles a votar otra vez», zanjó.

Además, el líder de Podemos insistió en que «la vía portuguesa» que pretende el PSOE, es decir, apoyar un Ejecutivo monocolor socialista desde fuera es un error que ya han cometido. «Ya tuvimos un Gobierno a la portuguesa, entregamos a cambio de nada un gobierno al PSOE a cambio de la moción de censura. La experiencia fue mala, un gobierno tan débil no pudo sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado», atizó.

21.20Finaliza la entrevista de Iglesias tras la negativa del PSOE a aceptar la nueva propuesta para retomar el diálogo.

21.19«Sí, pero tarde. ¿Por qué esto que se ha hecho ahora no se ha hecho hace quince días?», dice Iglesias de la decisión de Sánchez sobhre el Open Arms. «No entiendo por qué ha tardado», apostilla. «El Gobierno ha obrado bien, pero tenía que haber hecho eso antes».

21.18«Sería una irresponsabilidad que por no negociar un Gobierno de coalición, Pedro obligara a los españoles a votar otra vez».

21.17«Quien tiene la responsabilidad de no llevar a este país a elecciones es Pedro Sánchez», ataca Iglesias.

21.16«Nosotros no entregamos investiduras gratis. Nosotros negociamos», señala.

21.16«La gente tiene que entender que casi los 4 millones que votaron a Unidas Podemos tienen los mismos derechos que los ciudadanos que votaron a otros partidos que sean Gobierno» dice Iglesias.

21.15«Aspiramos a que la confianza se construya sobre los acuerdos», insiste.

21.15«Yo creo que la gente no se fía de los políticos y está bien. La clave en política debe ser las garantías, no la confianza. A partir de tener las cosas firmadas se construye la confianza», dice Iglesias de la desconfianza entre Unidas Podemos y PSOE.

21.13Iglesias evita aclarar si rechazaría la celebración de un referéndum en Cataluña, como defiende, pero señala que su posición no «será una línea roja».

21.12Iglesias señala que es "grave" que se vete al líder de un partido en una negociación, pero que no será una excusa. «Hemos aceptado la exigencia más inaceptable. No tienen excusas, si quieren elecciones que lo digan abiertamente», arremete Iglesias.

21.12«Ya tuvimos un Gobierno de coalición en España y no funcionó», dice Iglesias, que reprocha la actitud del PSOE durante las negociaciones en la investidura.

21.10«Cuando los ciudadanos no dan la mayoría absoluta a un partido le dicen que negocie», señala Iglesias.

21.10«Proponemos no dejarlo para el último día de septiembre. No puede ser dejar las cosas para el último minuto. Lo lógico no es irte de vacaciones en agosto, es ponerte a trabajar», araña Iglesias en los primeros minutos.

21.09Iglesias destaca que lo prioritario es formar Gobierno y escuchar «a los votantes». «Hay que respetar la voluntad popular y ponernos de acuerdo. Hay que dejar al lado los reproches y no perder el tiempo».

21.08Iglesias confirma que ha enviado él mismo por whatsapp a Sánchez la propuesta.

20.50Tras solicitar algo de tiempo para estudiar la propuesta remitida esta mañana por Unidas Podemos, el PSOE ha emitido un comunicado en el que reconoce que el documento «en lo programático nos resulta muy próximo» pero en el que ya anticipan que considera «inviable» un Gobierno de coalición.

20.50La oferta morada incluye las bases para trabajar sobre un documento programático y cuatro opciones distintas con competencias «flexibles» para «recuperar el diálogo» y lograr el Gobierno de coalición que anhelan.

20.50Pablo Iglesias concede una entrevista el mismo día que Unidas Podemos ha trasladado al PSOE una propuesta para rubricar un acuerdo de Gobierno de coalición.