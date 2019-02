Calvino, no Castellio

Pedro García Cuartango

La impudicia intelectual del independentismo catalán no tiene límites. Ayer, tras presentarse como un preso político y deslegitimar el tribunal que le juzga, Raül Romeva manipuló el sentido de «Calvino contra Castellio», el libro de Stefan Zweig, publicado en 1936 cuando Hitler ya estaba en el poder.

Zweig quería hacer una parabola sobre los peligros del totalitarismo, recurriendo a la tiranía que impuso Calvino en Ginebra, que no dudó en llevar a la hoguera a quienes tachaba de herejes. Entre ellos, al médico y teólogo aragonés Miguel Servet.

Frente al terror implantado por el intolerante Calvino, surgió la voz de Sebastian Castellio, un humanista francés que se atrevió a publicar un opúsculo en el que defendía la autonomía de la conciencia. He aquí sus palabras: «Os pido por el amor a Cristo que respetéis mi libertad y renunciéis a proferir falsas acusaciones. De todos aquellos cuya doctrina se aparta de la vuestra, no supongaís que están en un error y no les acuséis de herejía».

Romeva afirmó ayer en el Supremo que «los doctrinarios que amenazan a los suyos» evocan la siniestra figura de Calvino mientras que los que se sientan en el banquillo como él son víctimas como Castellio de la opresión de un regimen ilegítimo y antidemocrático.

Pero la verdad nada tiene que ver con ese discurso, porque es el nacionalismo quien ha fracturado Cataluña y el que pretende imponer, sin respetar las leyes, una identidad homogénea a los ciudadanos. Es la minoría la que pretende tiranizar a la mayoría, como aseguró el fiscal Zaragoza la semana pasada.

En la pugna por el relato, todo vale para el mundo independentista. Y en este sentido, la pretensión de Romeva de esconderse tras la figura de Castellio resulta patética. Su demagogia y su fanatismo le aproximan mucho más al iluminado Calvino, que defendía la predestinación, tan cercana a un nacionalismo que predica que la identidad, que la tribu es más importante que la libertad.

El mesianismo no soprende en un líder político tan imaginativo como Romeva, que, tras conocer que unos cazas habían volado sobre Barcelona, envió una carta a la UE para solicitar que detuviera una invasión del Ejército español. Romeva es de los que ve un sargento tomando una cerveza en un bar e interpreta que la legión está ya a las puertas de Girona.

Si a este hombre le sobra imaginación, Jordi Turull no tiene ninguna. Ni siquiera es capaz de enterarse de lo que pasa a su alrededor o hacen sus subordinados. El exconsejero de Presidencia declaró que no sabe de dónde salieron las papeletas de la consulta del 1 de ocubre, que no tiene ni idea de quién compró las urnas, que tampoco conoce quién controló el censo, que ignora quién acometió el recuento, que nunca se utilizaron los ordenadores de la Generalitat ni hubo páginas web para informar a los ciudadanos ni es posible determinar quién pagó la publicidad. En suma, que este dirigente del que dependía organizar esa consulta no se enteró de nada.

El fiscal Jaime Moreno le acorraló al mostrarle una factura de 900.000 euros de Unipost a la Generalitat por imprimir las papeletas. Pero Turull se reafirmó en que no conocía ese documento y que él siempre acató las ordenes de los jueces y las resoluciones del Constitucional, que, según se lamentó, siempre llegaban tarde.

Si Romeva de presentó como un héroe que combate por la libertad y la democracia, Turull optó por un papel menos airoso pero tal vez más útil para su defensa: la absoluta ignorancia.

En un exceso de celo, llegó a reprochar a los constitucionalistas que no acaten las sentencias de los tribunales, mientras que los independentistas como él siempre se han distinguido -dijo- por su fidelidad a la ley y el respeto a la Constitución.

Y es que en este juicio estamos asistiendo a cosas prodigiosas como el misterio de esa consulta que se llevó a cabo sin que nadie hiciera nada. Junqueras diría que fue un milagro divino y seguramente tendría razón.