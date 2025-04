Bousselham dijo hasta 20 veces ante el juez que la tarjeta que le dio Pablo Iglesias no funcionaba

No una, ni dos ni tres. Veinte veces dijo Dina Bousselham ante el juez el pasado 18 de mayo que la tarjeta de memoria de su teléfono móvil que le había devuelto tras varios meses su otrora jefe Pablo Iglesias no funcionaba. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, del instructor Manuel García Castellón y del resto de defensas, fue categórica: «Yo nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta», según la declaración judicial a la que ha tenido acceso ABC en exclusiva.

Aquella declaración tuvo dos grandes consecuencias. La primera, que Pablo Iglesias resultó expulsado del procedimiento, donde venía ostentando la condición de perjudicado. La segunda, que se convirtió en sospechoso de un delito de revelación de secretos , por haber conservado meses la tarjeta de Bousselham sabiendo que procedía de un robo; y de otro de daños informáticos, por el estado en que se la devolvió. Ella intentó frenar el devenir de los acontecimientos con un escrito remitido a la Audiencia Nacional en el que se matizaba hasta retractarse, el mismo escrito en el que ahora ella e Iglesias se apoyan para pedir a la Sala de lo Penal que revierta la decisión de Manuel García Castellón.

El hecho, es que en su declaración del 18 de mayo insistió mucho en que aquella tarjeta no funcionaba, hasta el punto de reproducir una veintena de veces que no pudo acceder a su contenido y sin tener en cuenta otras tantas ocasiones en las que respondió con un «sí» o un «correcto» a preguntas que llevaban explícita mención al estado en que su antiguo jefe le había devuelto el dispositivo. «La clave es dilucidar por qué esa tarjeta no se entrega y por qué además aparece dañada», dijo específicamente el fiscal Anticorrupción Miguel Serrano.

Video. Escuche la declaración de Dina Bousselham: La exasesora de Iglesias insitió ante el juez en que la tarjeta que le fue entregada no funcionaba

El juez, por su parte, llegó a advertirle de la importancia de dirimir esta cuestión, hasta plantearle que podría pensar que fue ella misma quien destruyó la tarjeta. Pero Bousselham se mantuvo firme: «En el momento en que me la da Pablo, la meto en el ordenador y no funciona».

«Como con Pablo me llevo bien, le hago la pregunta (de si antes la tarjeta funcionaba) y me dice que me tendría que funcionar, sin embargo, no me funciona y por eso acudo a una empresa para recuperar el contenido de esa tarjeta y no le doy más vueltas. Me entrega la tarjeta intento meterla en el ordenador para ver el contenido, no funciona, la mando», reitera en otro momento de la hora y media que dura el interrogatorio.

«Nunca he podido recuperar el contenido»

El abogado de los periodistas de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, investigados por haberle dado copia del contenido al comisario Villarejo, insiste en este asunto cuando le enfrenta a la contradicción de haber guardado silencio sobre la existencia de la tarjeta tanto cuando amplió la denuncia del robo como cuando fue llamada por la policía de la Audiencia Nacional. «Nunca he podido recuperar el contenido de mi móvil. Yo nunca he podido acceder a ese contenido y por eso dije que no tenía ese contenido, porque es la verdad. Nunca he tenido acceso a ese contenido» , zanjó.

Esta aparente incongruencia puso al límite la paciencia del juez, que preguntó una y otra vez sin obtener una respuesta directa, por qué habiendo recurrido hasta la Audiencia Provincial la ampliación de la denuncia por el robo de su móvil al ver que OkDiario publicaba contenidos, siguió sin decir nada sobre la existencia de la tarjeta. Le plantea si en caso de que le hubiesen robado el coche, habría ocultado que lo había recuperado: «Es que el contenido de la tarjeta del móvil yo no accedo a él. Yo no sé si es mi coche», acierta a contestar.

«Si eso nos pasa a cualquiera, nos interesamos por esa circunstancia. ¿Dónde ha estado la tarjeta seis meses para que esté destruida?», pregunta el juez. «En el momento en que me la da Pablo la meto en el ordenador y no funciona, no hay nada más», contesta ella. «Claro que hay algo más», replica García Castellón, para añadir: «Está destruida. No se puede recuperar nada. Es que me parece suficientemente grave», añade.

La pregunta del abogado de Villarejo busca directamente un sí o un no: «¿Se ratifica en que cuando Pablo Iglesias le entrega la tarjeta SIM está ya deteriorada y con las deficiencias que presenta la que usted aporta al juzgado?». «Sí», contesta ella directamente. Esas deficiencias son de acuerdo a los informes de la policía científica, un daño en la carcasa similar a una quemadura al margen del hecho de que el contenido no se puede recuperar. Está dañada. «Destruida» diría el juez, sin que Bousselham le corrigiese en este punto.

Y luego, funcionaba

El 30 de mayo, cuando ya estaba sobre la mesa el juez que expulsaba a Iglesias de la causa, presentaría un escrito redactado en primera persona y del que la Fiscalía cuestionó su valor procesal, con un relato muy distinto: «Respecto de la meritada tarjeta Samsung 32, en la que se encontraban archivos originalmente contenidos en mi teléfono móvil y que aporté en su día a este juzgado, debo decir que inicialmente cuando se me entregó, funcionaba».

Aseguró que comprobó «que en su interior estaban los contenidos» de su móvil, sustraído en un centro comercial en noviembre de 2015. «Yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relación de pareja, accedí a los elementos de naturaleza más personal e íntimos de esta y, por ello, puedo indicar que inicialmente funcionaba si bien, no contrasté ni analicé todo su contenido», asegura en esa rectificación que le ha servido de base, igual que a Pablo Iglesias, para recurrir la decisión del juez ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Junto al estado en que se le devolvió la tarjeta, está la duda en los investigadores sobre la fecha en que Iglesias se la entregó . En varios momentos del interrogatorio ella dice que no se acuerda, pero da como horquilla temporal el verano «que a lo mejor era primavera», del año 2016, es decir, después de que OkDiario publicase esas informaciones. Tras varias idas y venidas a preguntas de todas las partes, en un intercambio con el juez afina más y ciñe el momento a la fecha en que ella envió un correo electrónico a un servicio técnico para «intentar recuperar» el contenido de la tarjeta.

Video. Escuche la declaración de Dina Bousselham: Iglesias estuvo en posesión de la tarjeta de Bousselham durante meses antes de devolvérsela

«Si yo lo que recuerdo es haber contactado con una empresa, también se puede deducir que es en ese momento cuando recibo la tarjeta», dice Bousselham . Enmarcaba esos correos en el verano de 2016, pero una vez aportados a la Audiencia Nacional, tenían fecha de febrero de 2017. Si, como dijo entonces, ella contactó con la empresa tras ver sobre la marcha que no funcionaba, Pablo Iglesias la tuvo en su poder durante algo más de un año.

Las sospechas del juez y la Fiscalía

«En aquel momento (cuando se la entregó) yo no sabía que hacía meses (que la tenía). A mi no me da esa información. A mi me dice que esa información es confidencial, que ha mantenido una reunión y que le han dado esa tarjeta porque pensaban que yo era su pareja, que ha podido ver las fotos de mi móvil y ya está. Y que se da cuenta de que ese contenido de mi móvil sale publicado en OkDiario cuando sale publicado, y esa es la conversación que tuve con Pablo y no le di más vueltas ni de cuándo ni de qué ni qué ha podido pasar ni nada», responde la exasesora.

Video. Escuche la declaración de Dina Bousselham: Atribuye el silencio de Iglesias a que quizá «le daba apuro» haber visto las fotos íntimas que contenía el móvil

Sobrevuela durante todo el interrogatorio la posible intencionalidad de la maniobra. El fiscal Serrano plantea si para Bousselham «tiene sentido que Iglesias no se la diera o la destruyera» para evitar que ella «siguiera haciendo envíos a terceros» de conversaciones privadas. Ella atribuye el silencio de su jefe a que quizá «le daba apuro» haber visto las fotos íntimas que contenía el móvil.

El abogado de Villarejo va un paso más allá y pregunta si al ampliar la denuncia del robo, en Podemos le indicaron que debía obviar el hallazgo de la tarjeta. Ella lo niega. Pero un comentario suyo al inicio de esta fase del interrogatorio había abierto 'el melón', pues Bousselham aportó la tarjeta a la Audiencia Nacional y según reconoció fue Pablo Iglesias quien le dijo que lo hiciera.

«Me dice: '¿Te acuerdas cuando te di la tarjeta del contenido de tu móvil en una reunión confidencial, que me entregó el presidente del Grupo Zeta?' y digo 'Sí'. Y me dice: 'Pues esa tarjeta ya puedes traerla', porque formaba parte de una conversación confidencial y ya podíamos contarla en el sentido de que podíamos poner a disposición esa tarjeta para que se investigara».