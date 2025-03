Ayuso tensiona al PP al insistir en meter al Rey en los indultos: «Quiere marcar perfil propio»

Cuando parecía que Pablo Casado había puesto las cosas en su sitio dentro del Partido Popular sobre el papel del Rey ante los indultos que va a aprobar Sánchez , y después de que Isabel Díaz Ayuso matizara su posición inicial ... , la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid volvió a agitar ayer el debate, y de paso logró tensionar a su partido. Muchos no entienden esa insistencia por poner el foco en el Jefe del Estado , que tiene una función meramente formal a la hora de firmar los indultos, como establece la Constitución, y desviarlo de Pedro Sánchez , auténtico responsable de su aprobación.

Ayuso acudió a primera hora de la mañana a un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, que tenía a José Luis Martínez-Almeida como protagonista. La presidenta en funciones decidió hacer declaraciones antes, otra vez sobre el papel del Rey, y logró eclipsar por completo al alcalde, lo que no sentó nada bien en el Ayuntamiento de Madrid.

Empezó por aclarar que ella no ha rectificado nada desde el domingo, cuando a la puerta de la sede del PP, y antes de dirigirse a la concentración de Colón junto a Casado y Almeida, preguntó si el Rey iba a firmar los indultos, y si le iban a hacer «cómplice» de esa medida. El lunes matizó que Don Felipe no es cómplice de nada y que el único responsable es Sánchez. Y ayer insistió en que es una absoluta vergüenza que el Rey tenga que firmar eso, además de una humillación para él. Ayuso, que habla con Casado prácticamente a diario, y con el que estuvo tres horas el día de la manifestación, aseguró que el líder del PP piensa lo mismo que ella.

El lunes, Casado se había visto obligado a subrayar el papel «impecable» del Rey y a dejar claro que no hay más responsable que Sánchez a la hora de conceder indultos a los condenados por sedición en Cataluña. Trató de frenar así la polémica tras las palabras de Ayuso: «Ya que no sale ella a aclararlo, lo hacemos nosotros», comentaron en Génova. La presidenta matizó sus primeras palabras horas después.

Ayer, en Génova trataron de poner fin a un debate que desconcierta a más de uno dentro del PP. «Isabel y Pablo piensan lo mismo, sí, que el único responsable es Sánchez, y todo esto del Rey solo le interesa al Gobierno para desviar la atención, por eso no vamos a seguir con este asunto», señalaron desde Génova.

Estrategia rota

En las filas populares ven la mano del director de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez , detrás de sus declaraciones. «Cuando lo dice una vez puede ser un error o que se ha expresado mal. Pero cuando repite e insiste, eso es que quiere marcar perfil propio», señalan fuentes del PP. En el fondo, no hay dudas en el PP de que el único responsable de los indultos es el presidente del Gobierno, y de que al Rey no le queda otra que 'sancionar' su decisión, como establece la Constitución, por mucha «humillación» que pueda suponer, como dice Ayuso. Pero en el partido muchos no acaban de entender ese empeño en fijar la atención sobre Don Felipe, en una polémica que en realidad no les lleva a ninguna parte. «Todo esto nos destroza nuestra estrategia y el Gobierno se frota las manos», señalan fuentes consultadas.

Fuentes territoriales del PP piden, desde sus comunidades, que se zanje el asunto de una vez. Creen, en realidad, que Ayuso no ha querido ofender al Rey en ningún momento, porque siempre ha sido leal con él. «Más bien parece un error a la hora de expresarse», señalan. «Lo mejor es poner fin al tema», señalan con cierto hastío.

La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra , subrayó que el papel del Rey es el que le marca la Constitución. «Hay un único responsable de los indultos que se están tramitando en nuestro país y se llama Sánchez», sentenció. «No soy comentarista de las declaraciones de otros miembros de mi partido», señaló cuando se le preguntó por las palabras de Ayuso. Gamarra prefirió quedarse con lo que dijo Casado.

Desde el Gobierno, su portavoz, María Jesús Montero , exigió al PP que deje al Rey al margen y aclare su postura tras el «despropósito» de Ayuso. Vox dejó claro que Don Felipe no expresa su opinión al firmar los indultos y situó el foco en la responsabilidad del Gobierno. Y en Ciudadanos se preguntaron si tanto cuesta a la presidenta madrileña retirar el «disparate» del domingo y reconocer que no debió apuntar al Rey.