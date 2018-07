El Ayuntamiento de Pamplona se rompe a 48 horas del inicio de los Sanfermines El alcalde Joseba Asirón (Bildu) expulsa a Aranzadi-Podemos y a Izquierda Unida del equipo de Gobierno

Pablo Ojer

@pabloojer Seguir Pamplona Actualizado: 04/07/2018 14:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando todos los pamploneses están con el pensamiento ya en los próximos Sanfermines que se iniciarán pasado mañana y la ciudad entera se está preparando para comenzar una de las fiestas más importantes de España, la coalición que gobierna en la capital navarra formada por Bildu, Geroa Bai, Aranzadi-Podemos e Izquierda Unida ha saltado por los aires este mediodía.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (Bildu) anunciaba a las 13 horas la expulsión de los concejales delegados de las dos formaciones de izquierdas del equipo de Gobierno y repartía las labores de esas concejalías a los ediles de Bildu y Geroa Bai que ya tenían otras responsabilidades.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Asirón fue la abstención en el día de ayer en el debate sobre una partida extraordinaria de 6 millones de euros destinados a proyectos de inversión financieramente sostenibles. La abstención de los tres ediles de Aranzadi-Podemos y la concejal de Izquierda Ezkerra dejó solos a Bildu y Geroa Bai e impidió la aprobación de estas inversiones.

“Como alcalde, no puedo entender esta postura si no es como una voluntad expresa e inequívoca de situarse fuera del equipo de gobierno y pasar a la oposición”, ha asegurado Asirón, “cualquier otra motivación que pudiera haber, si no es esa, obedecería a una irresponsabilidad todavía mucho más difícil de entender”.

A efectos prácticos, la ruptura del Ayuntamiento de Pamplona no tendrá demasiadas consecuencias. Las dos formaciones nacionalistas se quedan en minoría, pero la nueva oposición, formada por UPN y PSN y, a partir de hoy, Aranzadi-Podemos e Izquierda Unida, no coincidirá en demasiadas votaciones. De hecho, no sería la primera vez que las dos formaciones expulsadas achacaban al alcalde de Pamplona poca radicalidad en sus decisiones. Así que menos de acuerdo van a estar con UPN y PSN.

Eso sí, marcará el inicio de las fiestas de San Fermín, que comienzan este viernes con el lanzamiento del famoso Chupinazo a las 12 del mediodía. Al menos desde un punto de vista político. Pero los ciudadanos y visitantes que estos días disfrutarán de los Sanfermines, suelen aparcar las cuestiones políticas para centrarse en la alegría y la diversión.