El Ayuntamiento de Badalona pidió al juez poder entrar en las naves incendiadas

La nave incendiada en Badalona donde la noche del miércoles murieron al menos tres personas y otras cuatro resultaron heridas en estado crítico tras un incendio devastador llevaba unos doce años «okupada» sin que la propiedad lo hubiese denunciado. La falta de denuncia, y la imposibilidad de intervenir por parte de las autoridades -el Ayuntamiento solicitó por carta al juez decano poder entrar en el recinto, según ha podido saber este diario-, es una de las causas que explican como un problema social que llevaba años enquistado en la ciudad se convirtió en la noche del miércoles en un drama humano que, por pocos minutos, no se convirtió en una tragedia de mayores proporciones.

El jueves por la noche, y en unas labores de rescate dificultadas por el peligro de derrumbe de la estructura, los Bomberos habían conseguido recuperar los cuerpos de dos hombres y de una mujer que no pudieron escapar del fuego. No se descarta que pueden hallarse más víctimas, trágica contabilidad de un drama que para muchos estaba casi anunciado.

La tragedia humana añade dramatismo al que también es un ejemplo de las dificultades legales para intervenir en casos de okupaciones ilegales, aunque en este caso sea necesario hablar más bien de macro okupación en una nave en la que residían en condiciones muy precarias ente 150 y 200 personas. Según se supo ayer y confirmaron a este diario fuentes municipales, la nave llevaba okupada 12 años, -básicamente por jóvenes subsaharianos dedicados a la recogida de chatarra- sin que la propiedad hubiese intervenido ni hubiese presentado denuncia. «Los propietarios pasan olímpicamente», resumió gráficamente el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, sobre un problema que los sucesivos gobiernos municipales han ido heredando uno del otro.

Proceso administrativo

En este contexto, y ante la imposibilidad de poder entrar en el recinto, el Ayuntamiento de Badalona mantiene abierto un proceso administrativo de sanción urbanística a los propietarios de la nave por «incumplimiento» de las ordenanzas municipales, ya que el uso del local es industrial, pero se estaba utilizando desde hace años como vivienda. En la misma línea, y tal y como pudo saber ABC, el alcalde García Albiol mandó una carta al juez decano del municipio barcelonés solicitando autorización para poder acceder a las naves okupadas. Con la misiva solicitando autorización, el consistorio badalonés pretendía que sus técnicos y servicios sociales pudiesen entrar en el recinto para poder realizar un censo más ajustado y controlar lo que sucedía en el interior, así como verificar las condiciones de habitabilidad, que por lo que se conoce eran muy precarias.

Sin orden judicial, y ante la falta de acción por parte de la inmobiliaria propietaria del inmueble, desde el consistorio se asegura que no han podido hacer más que una labor de vigilancia y control polical en los accesos a las naves, entre las calles Guifré y Tortosa, en una serie de actuaciones que se venían realizando al menos cada quince días, tal y como informó en su momento ABC. La última actuación, sin ir más lejos, se produjo el mismo miércoles por la tarde, poco antes de declararse el incendio. «Con estas actuaciones al menos conseguimos solucionar los problemas de convivencia que se habían producido con los vecinos, y que la okupación no fuese a más», señalan fuentes municipales a este diario.

Con más de una década de okupación continuada, los problemas de convivencia con los vecinos no comenzaron a registrarse de hecho hasta hace unos tres años, cuando al recinto llegaron algunos individuos conflictivos. Si en un primer momento la presencia de jóvenes subsaharianos dedicados a la chatarra no generó problemas, la presencia de estos individuos sí produjo encontronazos y problemas internos de convivencia. Los vecinos habían denunciado peleas, trapicheo de drogas y algunos robos. De hecho, el macrocampamento de Badalona se había convertido en emblema de las denuncias contra la okupación por parte del ejecutivo municipal liderado por García Albiol, que acausa a la anterior ayuntamiento de izquierdas de tolerar el fenómeno.

Al no poder entrar en la nave sin orden judicial, el Ayuntamiento de García Albiol intentó desde verano mantener la conflictividad del lugar bajo control. Por ello, se diseñó un operativo conjunto de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana para llevar a cabo actuaciones en el perímetro de la finca okupada. Desde hace meses, había detenidos o identificados de forma continuada, la mayoría por cuestiones de extranjería. Esto había calmado algo los ánimos de los vecinos. «Al menos el efecto llamada se ha parado», explicaba en agosto a ABC la concejala de Seguridad de Badalona, Irene González. No obstante, los vecinos consultados entonces consideraban que las medidas no eran «suficientes». Concordaban con la edil, eso sí, en que al menos la situación no había ido «a peor».

Tirarse al vacío

Los problemas en torno a la nave okupada, claro, palidecieron ayer ante la tragedia humana provocada por el fuego, cuyo origen aún está por determinar. El precario estado de la estructura dificultaba los trabajos de los Bomberos. Algunos testigos aseguraban que el fuego prendió al caer una llama sobre un colchón. La acumulación de chatarra, trastos y otros enseres hizo que las llamas se propagaran entre las distintas naves del recinto de manera rapídisima. Se produjeron varias explosiones al estallar bombonas de butano.

La acción del fuego fue tan veloz que decenas de sus ocupantes no pudieron más que encaramarse al tejado, de donde fueron rescatados por los Bomberos con camiones grúa. Antes de eso, varios acabaron precipitándose ante el temor a ser devorados por las llamas. Testigos presenciales afirman que fue cuestión de minutos que la tragedia no fuese mucho mayor.