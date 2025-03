Autorizados por Interior y libres: «No están sujetos a ningún régimen de internamiento»

Cerca de dos mil inmigrantes procedentes de Canarias han sido reubicados en la Península en el último año, todos «solicitantes de asilo o pertenecientes a colectivos vulnerables» según precisaron a este diario altas fuentes policiales.

Estas personas contaron para abandonar las islas con una autorización administrativa concedida «de forma puntual» por el Ministerio del Interior , autorización que «no es un salvoconducto que porten físicamente» sino que se controla «en origen» en los aeropuertos, como se entiende que ocurrió con las decenas de inmigrantes que viajaron en avión hasta Granada.

Sobre el hecho de que no lo hicieran escoltados, desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se recuerda que se trata de individuos no sometidos a ningún régimen de internamiento. Esto es, pasadas las 72 horas tras su llegada irregular a España en las que debe realizárseles la reseña policial, «es voluntad de cada uno acudir o no a un recurso de acogida». De modo que, con su autorización vigente, pudieron tomar el vuelo que les llevó a Andalucía «por libre o a través del sistema de acogida» , dependiente del Ministerio de Inclusión que encabeza José Luis Escrivá, según indicó Interior, que subrayó que, por su parte, «no gestiona traslados de inmigrantes». Otra cosa son las devoluciones a otros países y repatriaciones.

De acuerdo con las mismas fuentes, «la mayoría» de quienes salen del archipiélago canario rumbo a la Península lo hace, efectivamente, «derivados al sistema de acogida» -por lo tanto, con previsión de alojamiento-, mientras que quienes lo hacen por libre «van buscando una red familiar».

La pregunta inmediata que surge en relación a esta última modalidad de viaje, -que parecería la practicada por los inmigrantes aterrizados en Granada, puesto que ni iban acompañados ni nadie les esperaba al aterrizar- es de dónde sacan el dinero para el billete. «Hay gente que tiene recursos», es la respuesta ofrecida. El segundo interrogante, habida cuenta del régimen de toque de queda y confinamientos impuestos por la pandemia, es dónde iban a permanecer los recién llegados para cumplir con las restricciones de movilidad como el resto de los andaluces. Interior insistió en que este aspecto no forma parte de sus competencias.

Protocolo Covid, «mejor que en Barajas»

Capítulo aparte merece la garantía de realización de las pruebas PCR a estos inmigrantes, a los que «se aplica un protocolo de detección y trazabilidad que funciona mejor que en Barajas» , según fuentes policiales.

Las ONG asociadas, como Cruz Roja, son las encargadas de llevar a cabo todos los pasos. Los positivos por coronavirus, recordaron las mismas fuentes, son inmediatamente puestos en cuarentena.

