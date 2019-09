Albert Rivera regresa en modo electoral: «España Suma, pero la corrupción resta» El presidente de Cs rompe su silencio con un aviso a Pedro Sánchez: «Si fracasa, habrá que prepararse para echarle»

El 28 de abril, en medio de la euforia desatada en la sede de Ciudadanos (Cs) por su consolidación como tercera fuerza política de España, Albert Rivera daba por hecho que Pedro Sánchez ya tenía un ejecutivo pactado con «sus socios»: Podemos y los nacionalistas. El «teatro» y la negociación en la «habitación del pánico» no prosperaron el pasado julio y ahora, con el 23 de septiembre cada vez más cerca, el ambiente electoral se cuela por doquier.

El presidente de Cs ha roto hoy su silencio, después de todo el mes de agosto desaparecido del foco mediático, y ha recuperado el tono electoral para atacar al secretario general del PSOE, pero también para erigirse como la mejor alternativa al «plan Sánchez» en el medio plazo. Los planes iniciales de Cs eran que Rivera dirigiese la primera reunión del curso de su nuevo Comité Permanente el pasado jueves, pero la comparecencia urgente de Carmen Calvo, arrastrada por la oposición, para explicar la gestión de la crisis del Open Arms cambió el guion.

Ha sido hoy, con una entrevista en Onda Cero, cuando Rivera ha ofrecido sus primeras palabras ante un medio de comunicación en algo más de un mes. Será a lo largo de esta mañana también cuando reúna al Comité Permanente de su partido, encuentro tras el que se estrenará Lorena Roldán ante los periodistas en la sede nacional del partido como portavoz de la Ejecutiva.

«España Suma, pero la corrupción resta. No todo el mundo está dispuesto a votar a un partido que puede tener nuevas imputaciones por la Púnica», ha atizado Rivera nada más ser preguntado por su opinión sobre la alianza que trata de promover el PP desde hace semanas.

Como en la campaña del 28-A, en la entrevista Rivera ha centrado la mayor parte de sus críticas en el PSOE y en Sánchez por situarse «fuera del constitucionalismo». No obstante, no ha olvidado los dardos a sus potenciales aliados para presentarse como la mejor alternativa posible al sanchismo. «El PP, con todos los casos de corrupción por delante, y desde luego Vox, con posiciones más extremas, no van a conseguir ser una alternativa», ha agregado el líder de Cs.

«Las tres derechas»

Rivera ha advertido al PP de que Sánchez necesita «unificar a todo el que piensa distinto» para presentarse como «única alternativa» –de ahí la idea de las «tres derechas»– y ha apuntado que hay que sumar «de forma inteligente». Así, ha puesto como ejemplo la Comunidad de Madrid o Andalucía para volver a cerrar la puerta a una coalición electoral con los populares.

Eso sí, sobre la cabeza del presidente de Cs ya planea la repetición electoral. «Si Sánchez fracasa, habrá que prepararse para echarle. Tendremos una segunda oportunidad», ha repetido en varias ocasiones, obviando el retroceso de Cs que señalan las encuestas en caso de nueva convocatoria a las urnas.

Si en abril daba el gobierno por hecho, es porque ya entonces veía que no hay «diferencias programáticas» entre el PSOE y Podemos y que están de acuerdo en «subir los impuestos o en dar Navarra a EH Bildu». «Lo que les separa hoy es el ego de sus líderes y la batalla de sus sillas», ha criticado, y ha añadido que la principal disputa entre ambos es quién ostenta la cartera de Trabajo en un hipotético gobierno de coalición.

Con gobierno o sin él, con elecciones o sin ellas, Rivera ha reiterado su rechazo a pactar con Sánchez si en unas nuevas elecciones la única suma posible para alcanzar la mayoría absoluta fuese PSOE y Cs, y ha justificado que no está por la labor de «hacer que Sánchez no sea Sánchez». De momento, por si acaso, Rivera ya se ha puesto manos a la obra y ha adelantado una primera medida en este «inicio de curso»: cambiar el código penal para endurecer la lucha contra la multirreincidencia y contrarrestar así crisis de seguridad como la que sufre Barcelona.