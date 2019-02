Abascal: «Sánchez es capaz de cualquier cosa, ha demostrado no tener ningún escrúpulo» El líder de Vox considera que la figura del relator es «una traición» a España porque otorga al desafío separatista el estatus internacional que exige el soberanismo

En Vox lamentan que el Gobierno se ha entregado al independentismo o, mucho peor, que ha subyugado a España a los delirios del soberanismo catalán. Por ello el partido que lidera Santiago Abascal (Álava, 1976) estará este domingo junto al Partido Popular y Ciudadanos en la contracentración de Madrid para exigir elecciones generales. Pese a las diferencias con Pablo Casado y Albert Rivera, Abascal defiende que es el momento de arroparse bajo la bandera de España de la Plaza de Colón y derrocar a Pedro Sánchez.

¿Por qué irá Vox a Colón?

Porque pensamos que España está viviendo un momento de emergencia nacional y hay que mirar por encima de las diferencias de partidos y salir a la calle. Es algo que ya hemos hecho, nosotros hemos encabezado algunas de las manifestaciones que se han realizado anteriormente, como la del 7 de octubre de 2017 frente al golpe de Estado separatista, que se realizó en Madrid y fue importantísima. Nosotros no lo dudamos, convoque quien convoque, siempre estamos bajo una sola bandera: la de España.

¿Cuál es el problema de España?

El mayor problema que tiene España es de unidad nacional y de degradación de las instituciones democráticas. Parece que la Ley y la Constitución son papel mojado para los separatistas y para la izquierda, que tratan de retorcerlas para alcanzar sus objetivos. Y por eso creo que mañana lo más importante es defender la unidad, el imperio de la ley y del Estado de derecho de España.

¿Qué pensó de la concesión del relator?

Pensé que era un acto de traición y un reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña. Aceptar que vas a negociar con otro y que haya una mediación internacional solo pueden aceptarse cuando negocias con un Estado. Pedro Sánchez con esa decisión lo que hace es rendirse y traicionarnos a todos los españoles.

¿Cree que Sánchez es capaz de ceder al soberanismo?

Sánchez es capaz de cualquier cosa porque ha demostrado no tener ningún escrúpulo. Ha engañado a todos los españoles y ha realizado una moción de censura apoyándose en los enemigos de España, en el comunismo chavista, en los que todavía están protagonizando un golpe de Estado separatista y en quienes nunca han condenado el terrorismo. Además, lo ha hecho diciendo que esa moción de censura tenía como objetivo convocar elecciones inmediatas. Lo que ha hecho es atrincherarse en el poder y dedicarse a viajar por el mundo en un Falcon.

¿Qué relación tiene con Pablo Casado?

Tengo una relación muy cordial con Pablo Casado, es una persona que conozco desde hace años y tengo una relación fluida.

¿Y con Albert Rivera?

No tengo relación con Albert Rivera desde hace cuatro años.

¿Por qué?

Es mejor que lo conteste Albert Rivera, que es quien habla de un cordón sanitario a Vox. La respuesta se la da el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que es quien le dice con quién tiene que pactar y con quién puede salir en la foto.

¿Queda poco para las elecciones generales?

Está en manos de los españoles protagonizar una manifestación gigantesca este domingo y forzar el adelanto de las generales. Si todos somos conscientes del grave momento histórico que estamos viviendo y llenamos de manera masiva las calles de Madrid este domingo creo que Pedro Sánchez va a tener muy difícil mantenerse en el poder.

Pero Vox no tiene representación en el Congreso para echar al presidente del Gobierno...

Nuestras herramientas para echar a Sánchez son las de la presión de la sociedad civil, que es la que estamos ejerciendo a través de las manifestaciones y a través de nuestras posiciones políticas. Estamos recorriendo toda España y llenado auditorios en todas las ciudades con un nivel de adhesión que no consigue en este momento ningún otro partido político en España. Eso sabemos que está generando un efecto importante: por un lado de ilusión y esperanza en muchos españoles, y por otro de preocupación en el Gobierno. No me cabe ninguna duda.

¿Le siguen pareciendo el PP «la derechita cobarde» y Ciudadanos «la veleta naranja»?

Yo no tengo ninguna duda de las afirmaciones que nosotros tenemos. Pero creo que el domingo ese tipo de disputas se tienen que quedar al margen. Más allá de las diferencias que tengamos entre nosotros, tenemos que estar unidos porque lo que tenemos enfrente es un peligro extraordinario para la convivencia en España y para la unidad de nuestra patria.

¿Será un primer paso para reeditar el pacto a tres a nivel nacional?

Tampoco hay que adelantar acontecimientos. Igual las elecciones dan mayorías a partidos y no hace falta. Hay que dejar que los españoles hablen y forzar las elecciones generales. Y si no se logra acudir a las elecciones autonómicas, municipales y europeas y, una vez que hablen los ciudadanos, ya se verán cuáles son los pactos. Nuestro objetivo es expulsar al frente popular y al separatismo de las instituciones de España.

-En Vox no manejan encuestas... ¿Cómo se ven para mayo?

La verdad es que la encuesta de la calle es la que nos ha servido durante este tiempo para notar adhesión de la gente. Antes de Vistalegre o Andalucía nosotros ya percibíamos ese gran crecimiento de Vox. También en la afiliación, que ha pasado en un año de 5.000 a 33.000 afiliados. Nos vemos con mucha fuerza en toda España. En las grandes ciudades y en el mundo rural. Y en lugares donde nuestro discurso podría ser recibido con más hostilidad. La capacidad de convocatoria de Vox demuestra que vamos a ser un partido nacional con presencia en toda España y nuestro objetivo es poder representar una mayoría de españoles.