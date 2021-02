Abascal asegura que están «condenados a entenderse y pactar con el PP», pero no cree en «una coalición» El líder de Vox afirma que «descolgaré el teléfono el día que el señor Casado decida llamar para coordinar acciones en favor de España y de la libertad. No voy a ser un obstáculo»

Paloma Cervilla SEGUIR MADRID Actualizado: 18/02/2021 10:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en una entrevista en esradio que están «condenados a entenderse y pactar» con el Partido Popular y que por eso no entendió el enfrentamiento y la ruptura que protagonizó Pablo Casado en el debate de la moción de censura.

«Nuestra obligación fue presentar la moción de censura y fue el Partido Popular el que en lugar de ofrecer esa imagen a los españoles de que el Gobierno volvía a retratarse con los extremistas de todo pelaje, el que decidió ofrecer a los españoles otra imagen que era el enfrentamiento entre opciones políticas que están condenadas a entenderse y a pactar, como estamos haciendo en Murcia, en Madrid y en Andalucía», subraya Abascal.

El presidente de Vox está dipuesto a hablar con Casado, aunque no cree que una fusión con el PP sea la garantía para tener una mayoría y poder desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa: «Más allá de una molestia personal que yo pueda sentir (en referencia al discurso de Casado en la moción de censura), yo descolgaré el teléfono el día que el señor Casado decida llamar, no tengo dificultad, no para una coalición, en la que no creo, sí para un entendimiento, para coordinar acciones en favor de España y de la libertad. No voy a ser ningún obstáculo».

En relación a la posibilidad de que políticos como Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Carlos Guirauta o Rosa Díez puedan engrosar las filas de Vox, Abascal admitió que «les tengo aprecio e interlocución y tendrían las puertas abiertas de Vox, con las diferencias que podamos tener, pero son personas que aportan mucho más a la lucha común desde la sociedad civil, les escucho y les valoro».

Por el contrario, sí que cree que una fusión entre el PP y Ciudadanos sería «buena» para España.