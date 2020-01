Ábalos vuelve a cambiar de versión y dice que tuvo un «saludo» con Delcy Rodríguez que duró «25 minutos» El ministro de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana ha asegurado que la vicepresidenta de Maduro «no tocó suelo español»

Enésima versión de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, sobre la controvertida reunión que mantuvo con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Gobierno venezolano en el aeropuerto madrileño de Barajas y que ha provocado una amplia polémica en la política española. Anoche, durante una entrevista en La Sexta, Ábalos admitió que el encuentro se prolongó durante «unos 20 o 25 minutos», en los que no dio tiempo a «tratar de nada».

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explicó que fue al aeropuerto para recoger al titular de Turismo venezolano y accedió a la pista hasta la puerta del avión. Insistió en que subió al aparato y entonces le presentaron a la vicepresidenta venezolana. Tras reconocer lo «violento» de la situación tuvo que advertirle de que no podía entrar en España.

Según su versión, los pilotos del avión tuvieron que descansar ya que el aparato se dirigía a Estambul y habían sobrepasado las horas de vuelo reglamentarias. Ello obligó a hacer una escala y cambiar de avión. Recalcó entonces Ábalos que Delcy Rodríguez no pisó suelo español en ningún momento.

Tras haber negado que ha ofrecido distintas versiones contradictorias sobre este asunto, el ministro de Transportes aseguró durante la entrevista que dos horas antes de ir a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, recibió un aviso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le pidió que se asegurase de que Rodríguez no iba a entrar en España.

Ábalos puntualizó que fue entonces cuando se dirigió en su coche hasta el aeropuerto y, desde la pista, subió al avión privado donde se encontraban los dirigentes chavistas. Volvió a negar el ministro que el encuentro se prolongara doce horas, al tiempo que volvía a reiterar que Delcy Rodríguez «no tocó suelo español».

Para Ábalos, se siguieron las recomendaciones de la policía de fronteras «para que se cumpliera la legalidad» sobre dónde podía hacer escala. «Estuvo donde la policía habilitó y dice que es frontera. No intervine», apostilló, aunque no detalló cuándo cogió el otro vuelo. «Hacer una escala no es territorio español», recalcó.

Sobre si el Gobierno español ha incumplido alguna resolución europea, Ábalos aseguró que «no solo no se incumplió.... Al contrario, nos hemos asegurado de que se cumplieran». Sobre su posible comparecencia en el Congreso para dar las correspondientes explicaciones, Ábalos fue rotundo: «¿Para qué comparecer en el Congreso?. Ya veremos».