Ábalos da largas sobre su polémico viaje a Canarias No acredita los pagos realizados ni la procedencia del dinero gastado en las islas

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, sigue dando largas a la presentación de las facturas de su polémico viaje en avión, del alojamiento en el hotel y de la manutención del ministro, y de sus asesores a Canarias durante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2021.

Solo informó en el Senado sobre el coste del viaje, 1.700 euros, pero sin aportar documentos que acrediten el pago y la procedencia del dinero. Tampoco Ábalos fue capaz de aclararlo en la sesión de control al Gobierno, celebrada el pasado martes en la Cámara Alta.La petición de entrega de estos informes la realizaron los senadores del Grupo Popular, Teresa Ruiz-Sillero y Juan María Vázquez, el 28 de diciembre de 2020 y el Ejecutivo tenía de plazo para contestar hasta el 6 de marzo. La senadora popular, Teresa Ruiz-Sillero, denunció a ABC un nuevo caso de «falta absoluta de transparencia» en el Gobierno, en el que «se tapan unos a otros». A su juicio, «hay una falta de explicación de dónde ha sacado su jefe de gabinete el dinero en metálico para hacer los pagos en un hotel de lujo».

Tal y como publicó ABC, Ábalos alargó su visita a los inmigrantes en Canarias en un hotel de 5 estrellas con su familia, asesores y escoltas. Esos gastos fueron efectuados por su asesor Koldo García quien pagó en billetes en el hotel de Canarias «menos de 1.800 euros» que correspondían a cargos de «seis habitaciones». Además adelantó 1.729 euros para el viaje de la familia del ministro, que se los devolvió tras la información de ABC sobre el viaje.

«Absolutamente falsa»

La senadora del PP Ruiz-Sillero compara el caso de José Luis Ábalos con el del presidente Pedro Sánchez, cuando invitó a sus amigos al Palacio de la Mareta en Canarias: «Ábalos imita a su jefe y amigo, Pedro Sánchez, y se llevan a amigos personales y amigos del ministro a vacaciones de lujo a Canarias: Sánchez, al Palacio de la Mareta y Ábalos, al Palacio de Isora. Unas vacaciones de lujo que pagamos todos los españoles, mientras algunos están en paro y en las colas del hambre. Qué poca sensibilidad».El mismo Ábalos pasó por alto una pregunta del senador popular Rafael Hernando sobre «el estado de los medios de comunicación y transporte que dependen de su ministerio». Una irónica interpelación que Ábalos respondió desgranando las inversiones en infraestructuras en la Almería, de donde es senador Rafael Hernando.

No negó el pago en metálico, solo que hubiera ido a Canarias para visitar a los inmigrantes: «Esa novela que ha dicho es absolutamente falsa, no he estado en ningún muelle con inmigrantes. Saque usted una foto».Por ello, Hernando insistió «la cuestión es la siguiente, el taco señor ministro, ¿qué es lo que lleva usted en la mochila? ¿cómo viaja usted?».El senador popular inició su intervención recordando que, en noviembre de 2020, «mientras España se encontraba en lo peor de la segunda ola de la pandemia, cuando 15.000 personas perdían la vida cada día, el ínclito ministro de Transportes se organizaba unas minivacaciones familiares, junto a sus amigos del ministerio, en el hotel más lujoso del sur de Tenerife». En el Congreso, la oposición también presiona al ministro de Transportes con el caso Koldo. El PP ha pedido al Ejecutivo que aclara en calidad de qué acompañó García Izaguirre a Ábalos en su visita a Canarias del pasado mes de noviembre, en tanto que Vox preguntó en el pleno por la cualificación del exchófer para ser consejero de Renfe. Además, registró dos preguntas escritas al Gobierno sobre la finalidad y criterios técnicos del nombramiento.