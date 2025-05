El 80% de las comisiones del Senado no ha tenido casi ninguna actividad

Desde que el 4 de diciembre fue elegida presidenta del Senado, Pilar Llop, la actividad de esta Cámara ha estado bajo mínimos. No fue hasta el 4 de febrero cuando empezaron a constituirse las 41 comisiones , de las que siete son ... mixtas junto con el Congreso de los Diputados. Hubo que esperar al 14 de enero para conocer la composisición del Gobierno y poder así ajustar las comisiones a los ministerios de nueva creación.

No fue hasta tres meses después de las elecciones generales, celebradas el 10 de noviembre de 2019, cuando se aceleró este proceso, que quedó interrumpido por la crisis del Covid-19 y la declaración del estado de alarma. La actividad parlamentaria se paralizó y, según el informe realizado pòr el Grupo Popular, el trabajo de estas comisiones ha sido prácticamente nulo, a pesar de los intentos de esta formación política por poner en marcha de alguna manera los trabajos de la Cámara. El Parlamento no trabajaba, pero los complementos por presidir estas comisiones, todas en manos del PSOE, se han seguido cobrando.

De las 41 comisiones existentes, un 80% no han tenido apenas actividad. Siempre según el informe del PP, 14 no han llegado a reunirse nunca, solo el día de su constitución y elección de la mesa; 20 solo una vez, 4 dos veces, una tres veces y la de RTVE cuatro porque lo marcan los estatutos. Además, la de Nombramientos no ha llegado a constituirse porque no se ha llevado a cabo ninguno.

Una de las comisiones más importantes, como es la de seguimiento y evaluación de los acuerdos del informe del Senado sobre la estrategia contra la Violencia de Género , aprobada en el Pacto de Estado, no ha llegado nunca a reunirse. Desde el Gobierno se ha advirtió durante el estado de alarma del riesgo que corrían muchas mujeres durante el confinamiento, al tener que convivir con maltratadores , por lo que esta comisión adquiría gran importancia para tomar medidas. Sin embargo, no se ha adoptado ninguna, ni se han realizado las reformas legislativas pendientes para poder cumplir los acuerdos del pacto, que se firmó durante el Gobierno del Partido Popular.

Minuto de silencio

Esta Cámara tiene una especial sensibilidad con la lacra de la violencia de género, ya que su presidenta, Pilar Llop, fue delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Desde que asumió la representación de esta institución, en todos los plenos se guarda un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género que entre pleno y pleno hayan perdido la vida.

A pesar de esta baja actividad, el Senado sigue pagando los complementos que van unidos a los cargos de la Mesa de cada comisión, todas en manos del PSOE. Cada presidente cobra 1.551 euros más, los vicepresidentes 1.134, al igual que los portavoces; los portavoces adjuntos y los secretarios 756. Solo en el complemento de los presidentes, el Senado se ha gastado más de 372.000 a los que hay añadir el resto de miembros de la Mesa.

A esta situación hay que sumar el desplante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que se comprometió a comparecer antes de las vacaciones de verano en un Pleno monografico sobre la crisis del Covid-19, pero ha comunicado que aplaza su presencia. Sánchez no ha dado ningún fecha para esta cita, a pesar de que las sesiones plenarias se reanudan el próximo 8 de septiembre.

El Grupo Popular, que ha elaborado este informe sobre la actividad parlamentaria, asegura que esta situación es «muy grave y responde a unas instrucciones dadas clarísimamente por un Gobierno al que le molesta la actividad parlamentaria», asegura a ABC el secretario tercero de la Mesa, el senador popular Rafael Hernando . De hecho, recuerda, «la Comisión General de las Comunidades Autónomas se pudo convocar con la oposición del propio Grupo Socialista. Hay un intento de reducir a la mínima expresión la actividad parlamentaria del Senado porque le molesta al Gobierno. Esto responde a tics totalitarios poco respetuosos con la soberanía popular y con el sistema democrático».

«Felpudo del Gobierno»

Hernando insiste en que «nosotros hemos pedido que se reunieran todas, pero la de Sanidad y la de Seguimiento del Pacto de Violencia de Génerome parece que son casos muy graves. Las 19 que se han reunido una vez era porque el Gobierno tenía que venir y los ministros tenían que comparecer al principio de la legislatura. El Grupo Socialista ha pretendido convertir el Senado en un felpudo del Gobierno, encima cuando no tienen mayoría absoluta».

El PP critica la acaparación de cargos, todos los presidentes son socialistas, menos en la de Presupuestos, ya que «han ocupado las presidencias para paralizar la actividad». Además, se quedan con los complementos económico y, a juicio de Hernando, «se genera mala imagen y se estimula el populismo».

El PSOE niega que no se trabaje

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista, Tontxu Rodríguez, ha negado a ABC que el Senado no haya estado trabajando, y asegura que desde que comenzó el estado de alarma «el Senado se ha reunido en cinco plenos, teniendo en cuenta que el mes de abril no salió nadie. En esos plenos ha habido 117 preguntas a los ministros, 4 proyectos de ley en toma en consideración, 15 interpelaciones, las mesas y portavoces se han reunido de manera virtual 25 veces, las comisiones de manera presencial 28 veces, se han debatido 17 mociones consecuencia de interpelación, 3 proyectos de ley y 7 mociones ordinarias».

Por lo tanto, subraya que «a esto no se puede llamar poca actividad. No se puede valorar al peso cuántas veces se reúne una comisión, sino la actividad global del Senado».