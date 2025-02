Casado deja sin respuesta a Sánchez al preguntarle si Cataluña es una nación y cuántas naciones hay en España

El presidente del PP, Pablo Casado , ha utilizado un torno tranquilo y firme al criticar a Pedro Sánchez por su pasividad en Cataluña, y ha conseguido dejar sin respuesta al candidato socialista al preguntarle si Cataluña es una nación y cuántas naciones hay en España. Además, el líder de los populares no ha evitado el cuerpo a cuerpo con Rivera, y en cuanto este le ha criticado, le ha recordado que fue Ciudadanos el que no quiso aplicar el 155 en 2017: «No se equivoque de adversario», le ha aconsejado.

Casado ha dejado mudo a Sánchez por segunda vez al hablar de economía. El candidato socialista acababa de anunciar que si gana el 10 de noviembre y puede gobernar, Nadia Calviño será vicepresidenta, como muestra de que quiere impulsar la economía. Casado le ha recordado que utilizar el mismo mensaje de Zapatero , cuando negaba la crisis en 2008 y 2009, y le ha mostrado una portada en la que se leía que Zapatero había sacrificado su política social, y también tuvo una vicepresidenta de Economía, Elena Salgado. Sánchez no ha podido contestar nada.

Y todavía ha habido un tercer silencio clamoroso de Sánchez. Al hablar del desbloqueo y de los pactos de cada partido después de las elecciones, Casado ha preguntado a Sánchez si pactará con los independentistas o no. Se lo ha repetido varias veces, y Sánchez solo ha bajado la mirada y ha vuelto a callear.

El presidente del PP ha llegado al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo para participar en el único debate electoral de los candidatos, y ha ido acompañado del secretario general, Teodoro García Egea , de su jefe de gabinete, Pablo Hispán , del jefe de gabinete de García Egea, Pablo Cano , y de la directora de Comunicación del PP, María Pelayo .

Pablo Casado ha sido el único que al inicio del debate se ha referido a la violencia en Cataluña con motivo de la visita del Rey y la Heredera , y también ha expresado su pesar por la víctima 51 de este año por violencia de género. El presidente del PP, desde el primer minuto, ha subrayado que estas elecciones son cosa de dos: o Pedro Sánchez o él. Por eso ha alertado de que la división del voto de la derecha solo beneficia a Sánchez y ha pedido que se unan esos apoyos en torno al PP, el único, ha dicho, que puede vencer al PSOE.

«En este debate hay cinco candidatos, pero solo dos podemos ganar el 10 de noviembre» ha subrayado Casado, que ha solicitado el voto «para rescatar de nuevo a España.

En el bloque sobre la cohesión de España, el presidente del PP ha pasado al ataque contra Sänchez sin más pérdida de tiempo, y ha ignorado al resto de participantes. Eso sí, ha contestado a sus ataques. Casado ha reprochado al candidato socialista que proponga ahora cambiar el Código Penal para penalizar la convocatoria del referéndum ilegal , en lugar de tomar medidas inmediatas como la activación de la ley de Seguridad Nacional.

En un tono sosegado, Casado ha responsabilizado a Sánchez de lo que pueda ocurrir el domingo:«Le hago responsable de que se pueda votar en libertad en Cataluña el domingo».

Muy tranquilo, Casado ha preguntado a Sánchez: « ¿Cataluña es una nación? ¿Cuántas naciones hay en España?» . Se lo ha preguntado cuatro veces, sin ningún éxito. No ha contestado Sánchez. «Para Sánchez Cataluña es una nación, y España es una nación de naciones», se ha contestado Casado. El líder del PP ha subrayado, sin salirse de ese tono plano, que un presidente que no cree en la nación española no merece ser presidente en este país.

El candidato del PP ha conseguido convertir el debate en un rifirrafe entre él y Sánchez, justo lo que quería para que se viera que son las dos únicas opciones. «Conteste, ¿qué es para usted una nación? ». Sánchez no ha contestado.

Ya en pleno debate, Casado sí ha entrado en el cuerpo a cuerpo con Rivera , al que ha reprochado que no quisiera aplicar el 155 . «No se equivoque de adversario», le ha reprochado al líder de Ciudadanos, por sus ataques. «No arremeta usted contra no debería hacerlo».

El momento más tenso entre Casado y Rivera se ha producido cuando el líder de Ciudadanos ha sacado a relucir los casos de corrupción que afectan al PP. «A mí usted no me da lecciones. Usted viene aquí a embarrar el terreno de juego», le ha contestado Casado, quien ha recordado que lleva poco más de un año al frente del PP y esos casos son de hace más de 20 años. Como Rivera insistía, Casado le ha pedido explicaciones por los casos que afectan a Ciudadanos, como el de Arroyomolinos, y la respuesta del candidato de este partido ha sido llamarle «cutre».