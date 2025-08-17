Suscribete a
Trabas a la inversión extranjera

El Gobierno intensifica el uso del escudo antiopas y suma 338 intervenciones

El Ejecutivo escrutará la entrada de Turkish Airlines en Air Europa, bajo la lupa por los lazos otomanos con Rusia

Un 10% de las operaciones foráneas que han pasado por Economía han acabado torpedeadas o prohibidas

Air Europa presiona a la SEPI con un rescate que obliga a activar el escudo antiopas

El presidente del Gobierno (d), Pedro Sánchez, y su ministro de Economía, Carlos Cuerpo
Daniel Caballero

La intervención del Gobierno sobre la inversión extranjera cada vez va a más gracias a la discrecionalidad con la que puede utilizar el llamado escudo antiopas, un mecanismo legal por el cual el Ejecutivo puede autorizar o no el desembarco de capital extranjero ... en las llamadas empresas estratégicas. Fue en 2020 cuando esta regulación se habilitó por primera vez y se concebía como algo temporal, pero pasan los años, sigue vigente y su uso va al alza. Ya suma 338 intervenciones en cuatro años.

