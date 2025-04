El socialista Pepe Blanco y Taqa buscan cómo negociar con Moncloa y Criteria para entrar en Naturgy

Representantes de la cúpula directiva de los emiratíes de Taqa han estado recientemente de visita en Madrid. La prensa española deslizaba la semana pasada que la razón de su desembarco por la capital se debía a que estaban a punto de cerrar un acuerdo con ... los accionistas de Naturgy, en concreto con Criteria Caixa, CVC y GIP (en la actualidad, en manos de BlackRock) para retomar la operación de compra –en concreto, una oferta pública de adquisición, opa– que fracasó hace un año. Lejos de ser verdad, la motivación era similar, pero diferente.

Según ha podido saber ABC, no hubo reunión con ningún primer espada del brazo inversor de La Fundación 'la Caixa' –con el 26,7% de la energética española– ni tampoco con representantes de los fondos de capital con algo más de un 20% cada uno del capital de Naturgy, sino con su agencia lobista de cabecera: Acento, en la que el exministro de Fomento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, José (Pepe) Blanco es socio fundador y CEO. En concreto, la reunión tuvo lugar el pasado miércoles 26 de marzo.

Con el firme objetivo de volver a retomar las negociaciones con los accionistas de Naturgy, los emiratíes han encontrado en la agencia de asesoramiento de Pepe Blanco, el interlocutor adecuado para ir sobre seguro en un nuevo intento de entrar en el accionariado de la gasista.

Las fuentes consultadas por este periódico explican que la plana mayor de Taqa –las siglas con las que se conoce a la Compañía Nacional de Energía de Abu Dabi– no quieren iniciar conversaciones si no tienen la certeza de que el Gobierno de Pedro Sánchez no les vetará la operación por cualquier razón, sea corporativa sea geopolítica, ni tampoco su principal accionista, Criteria.

Y es que ante la expectación suscitada tras la llegada de los emiratíes a España, el propio holding industrial de La Caixa se vio obligado a enviar un comunicado al regulador bursátil español negando que estuviese manteniendo conversaciones con la emiratí para la venta de su participación en Naturgy. «En relación con las noticias publicadas en diversos medios durante la última semana» –señaló en un hecho relevante enviado el 27 de marzo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)–, a día de hoy, Criteria Caixa no mantiene negociaciones con ningún potencial grupo inversor por lo que se refiere a su participación en Naturgy Energy Group».

Recordar que para el Gobierno de Pedro Sánchez, Taqa no constituyó un problema como nuevo accionista de Naturgy, todo lo contrario, si bien la operación no llegó a buen término por la falta de entendimiento en el reparto de poder corporativo entre los emiratíes y la cúpula de Criteria. Taqa tiene como primer accionista a Abu Dabi —el octavo mayor país petrolero del planeta, con una de los mayores ratios de extracción por habitante—, lo que le brinda una oportunidad única para salir al mercado a golpe de chequera.

Taqa opera en 11 países de toda condición: los propios Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudí, Omán, Marruecos, India, Ghana, Marruecos e Irak. En prácticamente todos ellos, eso sí —y a excepción de los del Golfo—, con cuotas de mercado muy inferiores a la que conseguiría de hacerse con una posición relevante en la primera gasista y tercera eléctrica española.

La consultora Acento, con sede en el Paseo de Recoletos de la capital de España, se dedica a la intermediación entre empresas y poderes públicos. Se define como un agente para «ayudar al mundo corporativo, a instituciones y a los gobiernos a afrontar proactivamente el contexto social, político y económico en España, Europa y Latinoamérica», también en las tareas de lobbista para defender «los intereses legítimos de nuestros clientes en cualquier parte del mundo, a través de una estrategia que combina interlocución y comunicación».