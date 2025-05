«El Salón del Automóvil es un bálsamo frente a los aranceles»

El apellido Lacalle va históricamente asociado al Salón del Automóvil de Barcelona, primero con el padre de Enrique Lacalle y, desde hace 23 años, mantiene su legado de pasión por el motor como uno de los representantes de la sociedad civil que lo da todo por Barcelona y el sector.

–¿La electrificación no tiene vuelta atrás?

–La apuesta por la electrificación ha sido tan importante por parte de las marcas y de las administraciones que ya no tiene vuelta atrás. Nos tenemos que acostumbrar a que el futuro pase por el vehículo eléctrico, híbridos y de bajas emisiones. El salón es una plataforma para que el ciudadano pueda ver, probar y comprar. Somos una gran ayuda al sector. Las marcas que no participan se equivocan completamente, porque somos el salón más visitado de España y uno de los mayores de Europa, ya que en diez días pasan por Montjuïc 300.000 personas. La gente tiene sus marcas preferidas y si no las encuentra, tras la decepción se fija en otras marcas, de modo que pierde ventas quien no está.

-España carece aún de electrolineras y se incentiva poco el vehículo eléctrico…

-Tenemos un parque de automóviles con una antigüedad media en 2024 de 14,2 años. El sector del motor mantiene miles de empleos y contribuye mucho al PIB porque España es el segundo productor europeo de vehículos. El primero que tiene que ayudar a que se vendan coches y a rejuvenecer el parque móvil es el Gobierno. En el salón hay precios especiales y si se le añaden los planes MOVE será más fácil renovarlo.

-Los aranceles del automóvil de EE.UU. no se han retirado…

-El Salón del Automóvil es un bálsamo contra los aranceles porque llega en un momento clave y necesario para las marcas, de manera que actuamos como revulsivo.

-También hay aranceles europeos, por ejemplo, al Cupra Tavascan que se ensambla en China…

-Todos jugamos con las mismas cartas. Es un nuevo escenario y vamos a ver cómo acaba porque se está recogiendo cuerda. Unos juegan más duros que otros, pero habrá que acostumbrarse a jugar con la actual baraja.

-¿El futuro del automóvil no va a ser tan espléndido como en décadas pasadas?

-Va a ser diferente. Vamos a tener que acostumbrarnos a jugar con las reglas que imperan y que marcan los gobiernos y las fábricas con la apuesta que ha hecho el mundo del motor por la electrificación y el medio ambiente.

-¿Cómo atraer al público joven al salón?

-El 70% de los visitantes del salón vienen a comprar un coche o a probarlo. Es nuestra contribución al mundo del motor: atraer a la juventud. Cuando yo era joven, la obsesión era sacarse el carnet y, en mi caso, comprar un Seat 600. Ahora han cambiado las prioridades y lo primero que quiere la juventud es un móvil. Desde el mundo del motor debemos crear pasión por el automóvil.

-¿Habrá también entretenimiento?

-Si, será un salón de cine, con espectáculos inmersivos como 'Movie Machines', con coches de película, vehículos campeones de rallyes y Fórmula E. Siempre hemos dado complementos que hacen atractiva la visita. Es un salón muy familiar que pasa de padres a hijos y que invita a disfrutar de un día inolvidable.

-¿Estará presente el deporte?

- El clásico se juega en el Salón del Automóvil. Primero porque las directivas del FC Barcelona y Real Madrid celebrarán la comida previa al partido del día 11 con nosotros y, además, todos los aficionados que asistan al partido en el Estadio Olímpico de Montjuic podrán acceder a través del Salón del Automóvil y también podrán quedarse a disfrutar.

-Participarán 30 marcas, diez de ellas chinas...

-Es normal que un tercio sean chinas por su auge de ventas. Automobile es un escaparate de las marcas emergentes que eligen Barcelona para presentarse. Vamos a reunir los coches más vendidos en España, ya que más del 70% de los más vendidos eléctricos en 2024 estarán representados en el salón, y cada vez más modelos de este ranquin son de fabricantes chinos. El mercado está cambiando.

-¿SEAT celebrará su 75 aniversario con sorpresas?

-SEAT y Cupra se van a volcar en el salón y ocuparán toda la plaza del Universo para presentar sus novedades y celebrar su aniversario. En el salón, como siempre, habrá novedades nacionales, europeas y mundiales, no solo de SEAT. Serán coches que por primera vez se verán en España. Habrá cien mil metros de exposición, un 15% más que en la edición anterior, y esperamos superar los 300.000 visitantes. Mientras algunos salones cierran, como el de Ginebra, y otros reducen su tamaño, nosotros seguimos al servicio del sector desde Fira de Barcelona.

-En su reciente discurso al ingresar como académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores, ensalzó a la sociedad civil como motor de Barcelona y Cataluña. ¿Fira de Barcelona es su ejemplo más palpable, su escaparate?

-Fira es el mejor ejemplo de cómo la sociedad civil actúa de motor, porque hace unos años se decidió que, además del consejo general integrado por las administraciones, se entregó la gestión a los empresarios y todo ha ido cada vez mejor, hasta el punto de vivir los momentos más florecientes de Fira de Barcelona. Se acertó y ojalá esa decisión se aplicara en otros ámbitos. La implicación de la sociedad civil barcelonesa arranca en la creación del Liceo en 1847, del Círculo Ecuestre en 1856, del Tenis Barcelona en 1899, del Club de Polo en 1897, del Real Club Náutico en 1881. Y se añade la creación del FC Barcelona hace 126 años y del RCD Espanyol en 1900. Otro ejemplo más reciente de trabajo en equipo entre la sociedad civil y las instituciones fue los JJ.OO. de 1992. Barcelona es imbatible cuando existe colaboración público-privada.

Las claves del Salón del Automóvil de Barcelona

• Marcas participantes: Alpine, Baltasar, BYD, Cupra, DR, Ebro, E-Miles, EVO, Ford, Honda, Hyundai, Jaecoo, Kate, KGM, Leapmotor, Lynk&Co, MG, Mobilize, Nissan, Omoda, Renault, Seat, Silence, Sportequipe, Suzuki, Tesla, Tiger, Volvo y Xpeng y otras de servicios asociados.

• Doce novedades: Una mundial (Ebro S400) y 11 entre europeas (MG S5) y nacionales: Ford Puma Gen-E, KGM Torres EVX, KGM Torres Actyon, Denza Z9 GT, Hyundai Ioniq 9, Renault 4, Mobilize Duo, Mobilize Bento, Omoda 9 SHS y Leapmotor C10 REEV.

• Fechas: Del 9 al 18 de mayo