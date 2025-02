El presidente de Caixabank abandona todos sus cargos en Vidacaixa y Segurcaixa Adeslas

Tomás Muniesa tiene desde el 1 de enero de 2025 nuevas funciones en todo el 'mundo Caixa'. A comienzos de año asumió como presidente no ejecutivo de Caixabank, en sustitución de José Ignacio Goirigolzarri tras el último golpe de mano de Criteria. Y en ... ese juego de sillas que se ha producido, en lo que para él se considera un ascenso al pasar de vicepresidente a presiente de la entidad financiera, también se ha generado una reacción en las aseguradora del grupo, Vidacaixa y Segurcaixa Adeslas.

El nuevo presidente de Caixabank ha abandonado todos sus cargos en Vidacaixa, donde era consejero y vicepresidente. Así figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, donde se dispone su cese de ambos puestos. Desde la aseguradora confirman que deja ambas posiciones y lo encuadran en la voluntad del grupo por mantener los mejores estándares de buena gobernanza, dando a entender la imposibilidad de mantenerse en ambos cargos.

Jordi Gual continúa como presidente de Vidacaixa y Francisco Javier Valle como consejero-director general. Este último es el único cargo ejecutivo en el consejo de administración de la aseguradora.

Muniesa se centrará principalmente en la presidencia no ejecutiva de Caixabank, cargo que ocupa como dominical en representación de la Criteria Caixa de Isidro Fainé; un puesto exigente pese a ser no ejecutivo. Asimismo, era consejero en Segurcaixa Adeslas, cargo que abandona también y las fuentes consultadas apuntan a la misma razón: mantener los mejores estándares de buena gobernanza en todo el grupo Caixa. Este último cese, con todo, aún no se ha inscrito en el Boletín del Registro Mercantil.

El nuevo presidente de Caixabank es un hombre muy ligado al mundo de los seguros pero ahora se ve distanciado de él para centrarse más en el aspecto bancario. De hecho, es el gran artífice de todo este negocio para el 'mundo Caixa'. Una persona muy reconocida en el entorno asegurador, pero también en el bancario y del que las fuentes consultadas señalan, como publicó ABC, que es una persona dialogante y con buena mano en la política.

En su caso, además, se trata de una persona fiel a Isidro Fainé, con lo que Criteria Caixa recobró todo el poder en el primer banco de España. Pendiente está también en Caixabank una recomposición mayor en el consejo de administración con la posible salida de los tres últimos representantes que quedaban de la etapa de Bankia. Con Muniesa, todo el poder en la entidad financiera ha regresado a La Caixa.