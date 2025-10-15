Suscribete a
Pedro Sánchez reabre la puerta a los Alconaba para lanzar una nueva TV afín

El grupo liderado por Andrés Varela Entrecanales -que cuenta con el 7% de Prisa- se presentará al concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de TDT con el objetivo de unirla después a Movistar Plus+

Oughourlian se rearma en Prisa tras un año en guerra con Contreras

En primer plano, a la izquierda, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
En primer plano, a la izquierda, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EP

María Jesús Pérez y Daniel Caballero

El Gobierno aprovechó ayer que el Consejo de Ministros aprobaba la propuesta para blindar el derecho al aborto en la Constitución para 'colar' la convocatoria del concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de TDT. Un proyecto para el que el Ejecutivo quería contar desde hace meses con el Grupo Prisa ... como potencial adjudicatario pero que la compañía de medios, encabezada por Joseph Oughourlian, rechazó. Aquello desató un terremoto tanto en La Moncloa como dentro de la propia Prisa entre los accionistas fieles al presidente del grupo y los próximos a Pedro Sánchez, a los que ahora les vuelve a dar la oportunidad para hacerse con el nuevo canal.

