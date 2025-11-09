Suscribete a
Una oportunidad histórica para resetear la economía española

Aunque la maraña burocrática, la escasez de talento, el reducido tamaño empresarial o la baja productividad son lastres enquistados, España tiene bazas como su alto nivel digital y de conectividad para convertir el desafío de un mundo en mutación en una ocasión única

María José Pérez-Barco

En la profunda transformación que ha iniciado nuestro país hacia una economía digital, descarbonizada y resiliente, nuestras empresas tienen todo un futuro por delante. El acelerado desarrollo tecnológico, el imparable proceso de digitalización y el viaje hacia la sostenibilidad están redefiniendo el modelo económico y ... productivo a un ritmo vertiginoso. Un proceso que abre nuevas oportunidades para que nuestras compañías lideren a nivel europeo y global diferentes sectores de actividad (como están haciendo en las renovables, donde somos un referente mundial). Y una ocasión también para superar algunos de los males endémicos del país como la baja productividad, el escaso peso de la industria en el PIB, las elevadas tasas de desempleo (a pesar de que hayan descendido siguen siendo de las más altas de la OCDE) y los largos procesos administrativos.

