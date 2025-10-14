Suscribete a
ABC Premium

El FMI mejora su previsión de crecimiento de España al 2,9% en 2025 y al 2% en 2026

El Ejecutivo ha tardado muy poco en celebrar este resultado, que significa que España sigue liderando a las principales economías avanzadas

El Gobierno eleva una décima, hasta el 2,7%, su previsión de crecimiento económico para 2025

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgiev
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgiev EFE
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha sumado este martes al abanico de organismos nacionales e internacionales que, a medida que el año avanza, mejoran las previsiones de crecimiento de nuestras economía con respecto a los cálculos iniciales. Concretamente, el organismo avanza que el ... PIB cerrará el año con un alza interanual del 2,9%, cuatro décimas por encima de la estimación que publicó en julio. Esto apuntala el optimismo tanto del Gobierno como del Banco de España, que en septiembre anticiparon que el dato estaría en el 2,6% y el 2,7% respectivamente, y algo más, pues el FMI se sitúa como el más entusiasta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app