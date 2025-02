Los fondos 'Next Generation' se están repartiendo correctamente, o eso dice el Gobierno Sánchez, pero los 'hombres de negro', de visita esta semana por tierras españolas, certifican que no están llegando a la economía real.

Hoy por mí y mañana... por mí también; mientras, los súbditos del país que gobierna, poco menos que 'manu militari' ya, con un «amanece, que no es poco», van tirando. Un no parar de buenas ideas. Y mientras las ayudas 'Next Generation' no terminan ... de llegar a la economía real -traducción: se quedan en el bolsillo de otros, léase 'amigos de...', no en el de la mayoría de los españoles-, tal y como alertan los vigilantes europeos tras su paso por España, las rebajas fiscales brillan por su ausencia. Lógico, bajar impuestos ya no es de izquierdas. Justo el mensaje contrario que lanzaba el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero allá por mayo de 2003, un año antes de las elecciones que le llevarían a la presidencia del Gobierno. Aunque, hoy, lo mismo, es otro cantar.

Y en estas que aterrizan los halcones de negro por tierras del toro y ponen sobre la mesa del presidente del Gobierno español los titulares llegados durante la legislatura a sus huestes: «CC.OO. y UGT cobraron de golpe un 56% más de subvenciones para actividades sindicales»; «El Gobierno ha disparado un 124% el presupuesto para propaganda»; «Sánchez dispara un 30% el coste para las arcas públicas de la corte de asesores que ha crecido un 60% desde 2017»; «Sánchez se gasta 376.000 euros de los fondos europeos en reformar su residencia de verano»; «Las productoras del 'reality' de Pedro Sánchez reciben 22 millones en créditos ICO»; «La universidad de la mujer de Sánchez captó 16 millones de las ayudas Covid del Gobierno»... ¡un no parar de gastos «digitales y de proyectos de nueva generación» vamos! Será por eso que el presidente Sánchez ha salido por patas rumbo a Estados Unidos y mientras ataca a los ricos en España se hace la fotografía con Bill Gates, uno de los empresarios más ricos del mundo. Un acercamiento a Estados Unidos con la esperanza de que allí no le tengan tan calado todavía. Eso es coherencia y quizás por eso ningún gran empresario de los nuestros ha querido acompañarle en una comitiva que parece un solar. Sánchez acelera pues su objetivo de poner distancia con Europa para evitar lo que finalmente no pudo con la llegada de los emisarios europeos esta misma semana. Porque en Bruselas, créanme, hace tiempo que se olían el percal, por lo que enviaban a sus 'hombres de negro' a entrevistarse con miembros del Ejecutivo, mirar papeles, discutir las reformas prometidas que no llegan, y saber de primera mano las impresiones y proyectos de los empresarios gracias a los fondos europeos o créditos ICO, además de escuchar a los sindicatos. Pues... se han vuelto haciéndose cruces, porque el mismo lenguaje cantinflesco con el que aquí se despachan los problemas de primer orden, se ha trasladado a Economía y Seguridad Social. La estrategia es marear la perdiz y ganar tiempo, pero en la Comisión, lo dicho, no tragan y ya le han advertido de que los dineros solo saldrán de las arcas comunitarias para proyectos con luz y taquígrafos, y que eso de inventar gravámenes para repartírselo entre sus compadres no cuela. Por eso la tasa de utilización de los fondos europeos es ridícula, porque en el imaginario está reciente el caso de la aerolínea Plus Ultra y la distribución millonaria de manera discrecional. ¡Ay si el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, hablara menos de centralizar impuestos y contara más las impresiones de los 'hombres de negro' a los querían camelarse! Pues... colar, no coló nada. Bruselas va a permitir al Gobierno subir las pensiones, pero muy por debajo de la inflación -que acabará el año en el entorno del 9%-, y les obliga ya mismo a retocar el mecanismo de equidad sí o sí porque la certeza para Europa es que no garantiza la sostenibilidad de las pensiones tal y como lo vende Escrivá. Al mismo tiempo, van deslizando los socios frugales que este Gobierno es un auténtico desastre, que la ejecución de los fondos no existe, y que lo que están vigilando que se cumpla es que se utilicen para lo acordado, no para lo que les venga en gana, y mucho menos para un segundo 'plan E' al más puro estilo 'zapateril'. Pero al presidente... 'plin'. Pasando del tema, sin corbata, a bordo del Falcon un día sí y otro también -que debe de ir a pilas para no gastar energía-, se hace un posado en la ONU sostenido por el grupito de empresarios de la noche que igual, como quien dice, te sirven un chupito que te reinventan Indra en una barra de bar donde el más listo no aprueba ni un curso de las asignaturas que imparte la primera dama, Begoña Gómez, que igual le dicen a Lula «tú si que vales», o que pelotean al líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, para que pase por Marbella a contar olas y ¡pelillos a la mar! Todo sin despeinarse. MÁS INFORMACIÓN Aviso de los 'hombres de negro': los fondos no están llegando a la economía

Aviso de los 'hombres de negro': los fondos no están llegando a la economía Bruselas reafirma su aviso a España: «Hay que garantizar la sostenibilidad de las pensiones» Ahora, ya digo, el presi está de retirada en el Viejo Continente, porque en España el PNV y ERC aprietan para sacarle el higadillo al Frankenstein sociocomunista y, acuérdense, estos no se conforman con dinero; ahora quieren un banco enterito. Por ejemplo. Que al PNV se le queda pequeña la Kutxa y apunta alto y 'a toda vela', mientras a Jaume Giró le viene grande la Economía de la Generalitat y busca acomodo con más sueldo y menos escrutinio público. En definitiva, unos y otros van a terminar por descoyuntar a un Sánchez a quien le importa todo un pimiento porque, como a los cínicos que le han reído las gracias y le han traído hasta aquí a fuerza de aplauso y vítores, tiene la moral de cera y se moldea solo al sol que más calienta. Y Europa lo sabe y le ha dicho ¡basta! Veremos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión