Cuando Mario Draghi habla, Europa debería escuchar. No por cortesía ni por nostalgia, sino por su lucidez estratégica. En una conferencia organizada por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el ex primer ministro italiano lanzó un segundo aviso. El primero ... fue su informe de hace un año sobre la competitividad de Europa. Ahora redobla su diagnóstico: Bruselas debe actuar en meses, no en años, si quiere evitar que Europa caiga en la irrelevancia industrial y tecnológica y pierda su capacidad de generar prosperidad.

Draghi no habla como un lobista, sino como un estadista. Lo que pide no es desregular por desregular, sino adaptar el marco europeo para competir en un mundo donde China subvenciona masivamente su industria digital y Estados Unidos combina dinamismo empresarial con inversión pública agresiva. Europa, en cambio, se atrinchera en la autorreferencialidad regulatoria.

Noticia Relacionada García-Margallo: «Europa ya no tiene otra opción que valerse por sí misma» John Müller De Trump a los 'estados civilizacionales', del Donbás a Gibraltar: el exministro augura un mundo de bloques, una Ucrania dividida y una UE que, si no cambia, «desaparecerá políticamente»

El RGPD, la Ley de Inteligencia Artificial, los mecanismos de cumplimiento digital... Todo esto puede tener sentido en abstracto, pero en la práctica está asfixiando la capacidad de las empresas para desplegar nuevas tecnologías. Draghi se atreve a decir lo que otros solo susurran: que hay que suavizar esos estándares, clarificar su aplicación y, si es necesario, suspender partes de la legislación hasta que exista una infraestructura tecnológica mínima en Europa.

El contraste con Ursula von der Leyen no puede ser más revelador. En el mismo evento, la presidenta habló de gigafactorías, de pilotos industriales, de nuevas convocatorias. Pero todo fue lenguaje vago, de estrategia en borrador. Algunas partes incluso desaparecieron de la transcripción oficial. Su liderazgo parece un ejercicio de relaciones públicas, no de visión transformadora. La negociación comercial con Trump ha dejado muy tocado el liderazgo de Von der Leyen.

Europa no necesita una narradora, necesita un arquitecto. Draghi ha demostrado serlo: salvó el euro con una frase y reconstruyó la economía italiana con un gobierno técnico sin alardes. Hoy, plantea algo más profundo: que sin datos, sin 'cloud computing', sin ciberseguridad ni conectividad de alta velocidad, la IA es un castillo de naipes. Que sin electricidad barata y abundante, no hay transición verde posible. Que sin una gobernanza ágil, la Unión Europea quedará para siempre como una potencia normativa sin peso real.

Von der Leyen y los partidos políticos que le apoyaron han agotado su capital político hace tiempo. Están sordos y ciegos al sentimiento de las urnas y hacen trampas al pueblo. Europa necesita un liderazgo que entienda el mundo como es, no como aparece en los folletos de Bruselas. Si de verdad se quiere una Comisión geopolítica, debe estar presidida por alguien que no tema decir verdades incómodas y hable con autoridad. Draghi, hoy, es el único candidato que de verdad reúne ese perfil. jmuller@abc.es