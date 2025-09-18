Suscribete a
ABC Premium

Ajuste de cuentas

Segundo aviso de Draghi

Es difícil no concluir que el italiano debería presidir la Comisión Europea, y no la inane Ursula von der Leyen

Estado y antipolítica (15/9/25)

El expresidente del BCE, Mario Draghi, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen
El expresidente del BCE, Mario Draghi, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen efe
John Müller

John Müller

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando Mario Draghi habla, Europa debería escuchar. No por cortesía ni por nostalgia, sino por su lucidez estratégica. En una conferencia organizada por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el ex primer ministro italiano lanzó un segundo aviso. El primero ... fue su informe de hace un año sobre la competitividad de Europa. Ahora redobla su diagnóstico: Bruselas debe actuar en meses, no en años, si quiere evitar que Europa caiga en la irrelevancia industrial y tecnológica y pierda su capacidad de generar prosperidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app