AJUSTE DE CUENTAS

Una opa que deja en entredicho al BBVA

Que la acción del BBVA se disparara en Wall Street tras la noticia es una prueba del desalineamiento del criterio de la cúpula y los inversores

BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

Sede del BBVA
Sede del BBVA AFP
John Müller

John Müller

El BBVA ha chocado contra un muro. Su oferta pública de adquisición sobre el Banco Sabadell, calificada por éste como hostil, ha terminado con una clamorosa negativa: solo el 25,47% de los derechos de voto han aceptado la oferta, muy por debajo del umbral mínimo del 30% fijado por el propio BBVA ... para que la operación prosperase. La ofensiva no solo ha fracasado; ha fortalecido al Sabadell y ha puesto en entredicho el juicio estratégico de la cúpula del banco de origen vasco. Que la acción del BBVA se disparara en Wall Street tras la noticia es una prueba del desalineamiento del criterio de la cúpula y los inversores.

