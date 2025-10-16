Suscribete a
BBVA acepta su fracaso en la opa sobre el Sabadell y anuncia una «significativa recompra de acciones»

El banco vasco anuncia que acelera su plan de retribución al accionista

BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

El presidente de BBVA, Carlos Torres.
El presidente de BBVA, Carlos Torres. efe
Daniel Caballero

Tras el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell comunicada este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la reacción del banco vasco no se ha hecho esperar. Minutos después del anuncio, ha informado de que retoma su ... plan de retribución a sus accionistas con una «significativa recompra de acciones».

