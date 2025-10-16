BBVA acepta su fracaso en la opa sobre el Sabadell y anuncia una «significativa recompra de acciones»

Tras el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell comunicada este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la reacción del banco vasco no se ha hecho esperar. Minutos después del anuncio, ha informado de que retoma su ... plan de retribución a sus accionistas con una «significativa recompra de acciones».

«Como parte del plan estratégico, BBVA retoma de manera inmediata su plan de retribución al accionista: el 31 de octubre iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros. El 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros; y, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), pondrá en marcha una significativa recompra de acciones adicional», han detallado en un comunicado, con el que apuntan ya hacia el «futuro».

La entidad prevé disponer de 36.000 millones de euros para distribuir entre sus accionistas hasta 2028. A corto plazo, BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas. «En el marco de nuestros objetivos financieros y una vez superadas las restricciones derivadas de la operación, aceleramos nuestro plan de retribución al accionista», ha destacado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, tal y como recoge el comunicado.

La primera reacción del presidente de BBVA, Carlos Torres, no apunta en ningún caso hacia la dimisión. La realidad es que, preguntado en multitud de ocasiones sobre qué haría en caso de fracaso, siempre ha sostenido que su puesto no estaría en entredicho.

«Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y a nuestro equipo por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso», ha señalado Torres.

Y ha añadido: «En BBVA, miramos al futuro con confianza y entusiasmo. Contamos con un banco en su mejor momento, un equipo comprometido y una hoja de ruta clara para seguir creciendo y creando valor para nuestros accionistas, clientes y la sociedad».

BBVA se dispara en bolsa en EE.UU.

Tras conocerse el fracaso de la opa, BBVA se impulsaba en torno a un 7% en la bolsa estadounidense pasadas las 21.30 hora española. El banco vasco, que ha llegado a subir un 9% en Wall Street, no cotiza directamente en el mercado de la nación norteamericana, sino a través de los ADR (American Depositary Receipt), certificados negociables que representan la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera del país.

Son estos certificados los que están subiendo más de un 7%, hasta intercambiarse a un precio de unos 19,5 dólares. En España, la cotización del banco ha cerrado este jueves en 15,72 euros.